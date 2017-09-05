  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Средняя зарплата в Украине снизилась: стали ли украинцы беднее и кому повезло больше всех
    Опубликовано: 2017-09-05 09:15:34

    В Украине впервые за несколько месяцев сократилась средняя зарплата. В первую очередь упали заработки в сфере образования и здравоохранения. В то же время значительно выросли доходы в авиационном транспорте и у финансистов. Об этом сообщает “Сегодня”.

    Средняя зарплата в Украине за прошедший месяц сократилась на 0,3% – с 7360 до 7339 гривен, а по сравнению с июлем прошлого года выросла на 36,6%. В то же время реальная заработная плата за месяц снизилась на полпроцента. Как отмечают в Госстате, реальная зарплата учитывает количество продуктов и товаров, которые можно себе позволить за определенную сумму с учетом роста цен. К примеру, если зарплата выросла на 2%, а цены за этот же период, на 4%, то номинальная зарплата вырастет на 2%, а реальная наоборот – сократится на 2%.

    Традиционно самые низкие зарплаты в Тернопольской области. Здесь в среднем получают всего 5 678 гривен. А самые “богатые” украинцы живут в столице – здесь средняя зарплата составила по итогам прошлого месяца 11 412 гривен.

    Инф. finance.ua

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.