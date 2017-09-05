Средняя зарплата в Украине снизилась: стали ли украинцы беднее и кому повезло больше всех

В Украине впервые за несколько месяцев сократилась средняя зарплата. В первую очередь упали заработки в сфере образования и здравоохранения. В то же время значительно выросли доходы в авиационном транспорте и у финансистов. Об этом сообщает “Сегодня”.

Средняя зарплата в Украине за прошедший месяц сократилась на 0,3% – с 7360 до 7339 гривен, а по сравнению с июлем прошлого года выросла на 36,6%. В то же время реальная заработная плата за месяц снизилась на полпроцента. Как отмечают в Госстате, реальная зарплата учитывает количество продуктов и товаров, которые можно себе позволить за определенную сумму с учетом роста цен. К примеру, если зарплата выросла на 2%, а цены за этот же период, на 4%, то номинальная зарплата вырастет на 2%, а реальная наоборот – сократится на 2%.

Традиционно самые низкие зарплаты в Тернопольской области. Здесь в среднем получают всего 5 678 гривен. А самые “богатые” украинцы живут в столице – здесь средняя зарплата составила по итогам прошлого месяца 11 412 гривен.

Инф. finance.ua