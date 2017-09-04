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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В Минобороны уверены, что бюджет-2018 позволит перевооружать ВСУ
    Опубликовано: 2017-09-04 18:00:26

    Бюджет на следующий, 2018 год, будет достаточным, чтобы сделать важный шаг вперед в реформировании и перевооружении Вооруженных Сил Украины. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, сообщает “Сегодня”.

    “Бюджет на следующий год будет достаточным для того, чтобы сделать важный шаг вперед и достичь максимальных результатов в реформировании Вооруженных сил, перевооружении, оснащении, подготовке”, – подчеркнул Полторак в пятницу, 1 сентября, во время рабочей поездки во Львов.

    “Сейчас происходит процесс формирования этого бюджета и те данные, которые у меня есть, очень оптимистичны. У нас будет возможность развивать учебно-материальную базу”, – добавил министр.

    Также глава оборонного ведомства сообщил, что сейчас создается современная инфраструктура учебных полигонов, центров по всей Украине, которые отвечают стандартам НАТО с возможностями обучения, отдыха и подготовки.

    “Все что сегодня есть в Украине, направлено на то, чтобы армия была сильной”, – отметил Полторак.

    Инф. finance.ua

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