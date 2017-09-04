В Минобороны уверены, что бюджет-2018 позволит перевооружать ВСУ

Бюджет на следующий, 2018 год, будет достаточным, чтобы сделать важный шаг вперед в реформировании и перевооружении Вооруженных Сил Украины. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, сообщает “Сегодня”.

“Бюджет на следующий год будет достаточным для того, чтобы сделать важный шаг вперед и достичь максимальных результатов в реформировании Вооруженных сил, перевооружении, оснащении, подготовке”, – подчеркнул Полторак в пятницу, 1 сентября, во время рабочей поездки во Львов.

“Сейчас происходит процесс формирования этого бюджета и те данные, которые у меня есть, очень оптимистичны. У нас будет возможность развивать учебно-материальную базу”, – добавил министр.

Также глава оборонного ведомства сообщил, что сейчас создается современная инфраструктура учебных полигонов, центров по всей Украине, которые отвечают стандартам НАТО с возможностями обучения, отдыха и подготовки.

“Все что сегодня есть в Украине, направлено на то, чтобы армия была сильной”, – отметил Полторак.

Инф. finance.ua