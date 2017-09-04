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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Япония за три года выделила на помощь и кредиты Украине $1,9 млрд
    Опубликовано: 2017-09-04 14:30:20

    Помощь для улучшения экономической ситуации составила 1,8 млрд долларов, включая кредит на $1,1 млрд для модернизации станции аэрации в Бортничах.

    Япония, начиная с 2014 года выделила Украине помощь и кредиты на $1,9 млрд, Об этом сообщается на сайте посольства Японии в Украине.

    В частности помощь для улучшения экономической ситуации составила  свыше 1,8 млрд долларов. Из этой суммы 1,1 млрд долларов составил кредит в йенах на модернизацию станции аэрации в Бортничах, 300 млн долларов состапвил кредит в йенах на улучшение платежного баланса.

    Всего же с момента установления дипломатических отношений Япония предоставила Украине помощь на 3,1 млрд долларов.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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