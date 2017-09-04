Помощь для улучшения экономической ситуации составила 1,8 млрд долларов, включая кредит на $1,1 млрд для модернизации станции аэрации в Бортничах.
Япония, начиная с 2014 года выделила Украине помощь и кредиты на $1,9 млрд, Об этом сообщается на сайте посольства Японии в Украине.
В частности помощь для улучшения экономической ситуации составила свыше 1,8 млрд долларов. Из этой суммы 1,1 млрд долларов составил кредит в йенах на модернизацию станции аэрации в Бортничах, 300 млн долларов состапвил кредит в йенах на улучшение платежного баланса.
Всего же с момента установления дипломатических отношений Япония предоставила Украине помощь на 3,1 млрд долларов.