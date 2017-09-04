Япония за три года выделила на помощь и кредиты Украине $1,9 млрд

Помощь для улучшения экономической ситуации составила 1,8 млрд долларов, включая кредит на $1,1 млрд для модернизации станции аэрации в Бортничах.

Япония, начиная с 2014 года выделила Украине помощь и кредиты на $1,9 млрд, Об этом сообщается на сайте посольства Японии в Украине.

В частности помощь для улучшения экономической ситуации составила свыше 1,8 млрд долларов. Из этой суммы 1,1 млрд долларов составил кредит в йенах на модернизацию станции аэрации в Бортничах, 300 млн долларов состапвил кредит в йенах на улучшение платежного баланса.

Всего же с момента установления дипломатических отношений Япония предоставила Украине помощь на 3,1 млрд долларов.

ЛIГАБiзнесIнформ