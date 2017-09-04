Новый терминал аэропорта Одессы начал принимать авиапассажиров международных рейсов

С начала сентября аэропорт "Одесса" начал принимать пассажиров международных рейсов в новом терминале.



Международный аэропорт "Одесса" начал полноценную эксплуатацию нового терминала для обслуживания прилета всех пассажиров аэропорта. Пассажиров внутренних рейсов новый терминал принял еще в апреле. С сегодняшнего дня терминал стал полноценно принимать пассажиров как внутренних, так и международных рейсов.

"Это будет способствовать увеличению пропускной способности воздушных ворот Южной Пальмиры в несколько раз", — отметил директор аэропорта Павел Прусак, а также подчеркнул, что запуск нового терминала открывает перспективы развития всего региона. Как заметил директор аэропорта: "Первое впечатление о городе человек получает именно в аэропорту, поэтому мы постарались сделать все возможное для того, чтобы одесситам сделать подарок ко дню города, а гостям южной столицы хотелось возвращаться сюда снова и снова".

Инф. delo.ua

