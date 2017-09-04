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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Terranova открыла самый большой магазин в Киеве
    Опубликовано: 2017-09-04 13:45:21

    Terranova открыла седьмой магазин в Украине, площадью в 1100 кв. м.
     
    Итальянская марка молодежной одежды Terranova открыла самый большой магазин в Киеве. Магазин находится в ТРЦ Lavina Mall. Об этом пишет RAU.

    "Этот магазин стал седьмым в украинской сети, также он самый большой в Киеве",— рассказал директор магазина Terranova в ТРЦ Lavina Mall Александр Серженко. И добавляет, что его площадь составляет 1100 кв. м

    Terranova представлена в 35 странах мира. На украинском рынке бренд представляет компания Teddy S.p.A. В Украине магазины бренда работают во Львове, Ивано-Франковске, Харькове, Киеве.

    Инф. delo.ua

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