Terranova открыла самый большой магазин в Киеве

Terranova открыла седьмой магазин в Украине, площадью в 1100 кв. м.



Итальянская марка молодежной одежды Terranova открыла самый большой магазин в Киеве. Магазин находится в ТРЦ Lavina Mall. Об этом пишет RAU.

"Этот магазин стал седьмым в украинской сети, также он самый большой в Киеве",— рассказал директор магазина Terranova в ТРЦ Lavina Mall Александр Серженко. И добавляет, что его площадь составляет 1100 кв. м

Terranova представлена в 35 странах мира. На украинском рынке бренд представляет компания Teddy S.p.A. В Украине магазины бренда работают во Львове, Ивано-Франковске, Харькове, Киеве.

Инф. delo.ua