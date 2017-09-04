Голова Держенергоефективності презентував здобутки у сфері енергоефективності та відновлюваної енергетики за останні 3 роки

Стратегія сталого розвитку України, затверджена Указом Президента України у 2015 році, - дороговказ для Держенергоефективності. На цьому наголосив Голова Держенергоефективності Сергій Савчук 29 серпня 2017 року в Будинку Уряду у ході прес-конференції щодо результатів роботи Агентства за три роки.

Як пояснив С. Савчук, всі ініціативи Агентства у сфері енергоефективності та відновлюваної енергетики відповідають курсу країни на енергонезалежність. Більше того, реформи мають позитивний ефект на економіку та добробут населення в цілому. Про це свідчать результати роботи Держенергоефективності.

Протягом опалювального періоду 2014/2015 та 2015/2016 населенням, ТКЕ та бюджетною сферою скорочено та заміщено 7,2 млрд м3 газу або 30%. Такому результату, крім утеплення, зменшення норм споживання, посприяло ще й введення 1670 МВт нових теплових потужностей, що використовують інші, крім газу, види палива. У ці проекти бізнес залучив 12 млрд грн. інвестицій.

«Якщо говорити про виробництво електроенергії з відновлюваних джерел, то завдяки удосконаленню у 2015 році та прив’язці до курсу євро «зелених» тарифів ми маємо суттєве збільшення нових об’єктів у цій сфері. У 2015 році введено 30 МВт нових потужностей, у 2016 році вже у 4 рази більше – 121 МВт. 2017 рік вразив результатами. Лише за I півріччя 2017 року встановлено 127 МВт, що більше ніж за весь минулий рік. Загалом, за 2,5 роки введено 278 МВт. На це залучено до 9 млрд грн. приватних інвестицій», - повідомив С. Савчук та нагадав, що завдяки законодавчим змінам «зелені» тарифи в Україні – одні з найбільших в Європі, що робить проекти у цій сфері більш привабливими для інвесторів.

Завдяки зазначеному Закону стрімко зросла і кількість приватних домогосподарств, що встановлюють сонячні панелі. Якщо на початку 2015 року таких родин було лише 40, то станом на кінець II кварталу 2017 року маємо вже 1635 домогосподарств, які виробляють «чисту» енергію. Загальна потужність встановлених приватних сонячних станцій складає 24,9 МВт, а це вкладені інвестиції на суму 700 млн гривень.

Не тільки відновлювана енергетика позитивно впливає на економіку країни. Завдяки програмі «теплих кредитів» близько 4,5 млрд грн. інвестовано в економіку України населенням та банками за підтримки Уряду та місцевих громад. Таким чином, більше 330 тисяч родин залучили кошти на обладнання та матеріали для утеплення. Уряд відшкодував їм близько 1,6 млрд гривень.

Окрім утеплення житлового фонду, Держенергоефективності поставило за мету підвищити енергоефективність бюджетної сфери. У 2016 році вперше в Україні запроваджено ЕСКО-механізм, а 2017 рік став початком тісної співпраці з місцевою владою у напрямку впровадження енергоменеджменту у бюджетних установах.

«Законодавчою перемогою цього року стало прийняття Законів України «Про енергетичну ефективність будівель», «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» та щодо впровадження стимулюючого тарифу на тепло з альтернативних джерел», - зауважив С.Савчук.

Серед нових ініціатив – стимулювання промислових підприємств до енергоефективності, розвиток високоефективної когенерації, полегшення доступу до мереж виробникам «зеленої» електроенергії, розвиток виробництва біоетанолу та біодизелю, напрацювання моделі виробництва енергії з відходів в Україні.

Вплив політики енергоефективності та розвитку відновлюваної енергетики на макроекономічну стабільність та сталий розвиток безсумнівний. Очікувані результати позитивні та вкрай необхідні Україні:

- створення високотехнологічних робочих місць,

- запобігання енергетичній бідності населення та муніципалітетів,

- стабілізація національної валюти.

За словами С.Савчука, у разі досягнення поставлених цілей у сфері енергоефективності та відновлюваної енергетики, з 2020 року Україна заощаджуватиме та заміщуватиме енергоресурсів на 2,7 млрд доларів в рік. Крім цього, зменшення видатків прогнозованого державного бюджету у 2020 році сягне 9%.