Украинские города переполнены якобы модерновыми зданиями — мнение всемирно известного архитектора

Всемирно известный мексиканский архитектор Фернандо Ромеро впервые посетил Украину, в частности побывал в Киеве, Одессе и Гостомеле. Как оценил украинские города известный архитектор.

Признаюсь, что перед визитом в вашу страну я искал "Украину" в поисковике Google и увидел лишь памятники прошлого.

Украина действительно очень аутентичная странна с точки зрения искусства и архитектуры. Здесь сохранилось много исторических зданий и у вас сильное архитектурное наследие. Это прекрасно, это нужно сохранить. Но архитекторы не должны отталкиваться от прошлого. В своих проектах нужно отображать настоящие и проектировать настроение эпохи, в которой мы живем. Если мы живем в 21 веке, то стоит строить будущее.

Как по мне, за последние годы все более отчетливо начинает проявляться самобытность украинских городов. Я побывал в Киеве, Одессе и убедился, что эти города нельзя сравнить. Могу сказать,что города переполнены якобы модерновыми зданиями, но не могу сказать, что фасады всех этих зданий интересны. Они кажутся пустыми.

Мне кажется, что современные тенденции в архитектуре стали настоящим вызовом для украинских архитекторов

На развитие архитектуры в Украине влияет и кризис. Ознакомившись с вашей историей и страной, я могу сказать, что она мне напоминает Мексику. За последнее время Мексика пережила несколько политических и экономических кризисов, в результате которых в стране заметно снизились темпы развития архитектуры. Мне кажется, что в Украине происходили и происходят схожие процессы. Но мне хотелось бы отметить позитивные изменения в стране в столь не легкий период. Мне кажется, что реформы и евроинтеграция должны позитивно повлиять на развитие рынка и привлечет новых инвесторов.

У вас сильное архитектурное прошлое, но не стоит на этом останавливаться. Сейчас самое время для новых идей, проектов и воплощений.

О городах из будущего

Для меня архитектура — это перевод исторического прошлого, экономической ситуации, бюджета и законодательных ограничений на язык конкретного строительного решения. А в 21 веке архитектура напрямую зависит от инноваций, потому что они заставляют архитекторов смотреть через призму технологий будущего, которые работают во благо населению.

Я разработал концепцию городов будущего, принципы, практики и технологии интегрального развития районов, транспортных магистралей, аэропортов, зон отдыха в 21 веке на примере Мексики.

Согласно моим расчетов — строительство городов будущего стоит начинать с районов, которые будут постепенно выстраиваться и разрастаться, создавая при этом урбанистическую сеть. К примеру, сейчас разрабатываю энегроэффективные проекты для аэропортов, портов, логистических сетей, которые работают на альтернативных источниках энергии и спроектированы за последним словом инноваций.

Для воплощения своих проектов использую традиционные материалы, которым, как по мне, невозможно найти достойную альтернативу. С коллегами из архитектурной фирмы всегда мониторим рынок строительных предложений, при этом активно используем 3D печать и технологии AI (искусственного интеллекта).

Фернандо Ромеро

мексиканский архитектор и бизнесмен

Инф. delo.ua