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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • За август из Украины депортировали 1,4 тыс. иностранцев
    Опубликовано: 2017-09-04 10:30:39

    В 280 случаях принято решение о запрете повторного въезда на территорию Украины.
     
    Государственная миграционная служба Украины за август 2017 года вынесла 1,4 тыс. решений о депортации иностранцев из страны. Об этом говорится в сообщении ГМС в Facebook.

    "В общем только в течение августа 2017 года в Украине выявлено и привлечено к административной ответственности почти 3,5 тыс. нарушителей миграционного законодательства, вынесено около 1400 решений о принудительном возвращении, при этом в 280 случаях принято решение о запрете въезда на территорию Украины", — говорится в сообщении.

    Напомним, что 1 сентября президент Украины Петр Порошенко поручил Кабмину внести Россию в список государств миграционного риска, проработать вопрос внедрения процедуры въезда россиян в Украину по биометрическому паспорту.

    Система проверки биометрики должна заработать до 2018 года. Кроме этого должны быть приняты законы по регистрации россиян в Украине.

    Инф. delo.ua

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