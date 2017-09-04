За август из Украины депортировали 1,4 тыс. иностранцев

В 280 случаях принято решение о запрете повторного въезда на территорию Украины.



Государственная миграционная служба Украины за август 2017 года вынесла 1,4 тыс. решений о депортации иностранцев из страны. Об этом говорится в сообщении ГМС в Facebook.

"В общем только в течение августа 2017 года в Украине выявлено и привлечено к административной ответственности почти 3,5 тыс. нарушителей миграционного законодательства, вынесено около 1400 решений о принудительном возвращении, при этом в 280 случаях принято решение о запрете въезда на территорию Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, что 1 сентября президент Украины Петр Порошенко поручил Кабмину внести Россию в список государств миграционного риска, проработать вопрос внедрения процедуры въезда россиян в Украину по биометрическому паспорту.

Система проверки биометрики должна заработать до 2018 года. Кроме этого должны быть приняты законы по регистрации россиян в Украине.

Инф. delo.ua

