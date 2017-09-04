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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • С курением связан не только рак легких, но и рак толстого кишечника
    Опубликовано: 2017-09-04 12:44:06

    Как сообщает Reuters Health , курение сигарет существенно повышает риск смерти от рака прямой кишки. Ученые считают, что рак прямой кишки должен быть занесен в реестр заболеваний связанных с курением.


    Мужчины и женщины, выкуривающие двадцать и более сигарет ежедневно, в два раза чаще болеют раком прямой кишки. Курильщики моложе 50 лет увеличивали опасность заболеть колоректальным раком в 2,4 раза по сравнению с не курящими сверстниками, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

     Авторы статьи, которая будет опубликована в журнале Cancer в 2004 г., доктор Graham A. Colditz и Kathleen P. Yaus считают, что 12% случаев онкологических заболеваний толстого кишечника связаны с курением.


    Таким образом, отказ от курения становится важнейшей профилактической мерой профилактики не только рака лёгких, но и толстого кишечника

    medicus.ru

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