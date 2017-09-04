Животные тоже способны сомневаться Опубликовано: Оказывается, животные, так же, как и люди, способны оценивать свои возможности и определять, смогут ли они выполнить определенную задачу или нет. К такому выводу пришли американские ученые, проведя ряд тестов на группе макак-резусов с привлечением одного дельфина. Свою работы исследователи описывают в декабрьском номере журнала Behaviour and Brain Sciences До сих пор ученые предполагали, что оценка собственных возможностей — это привилегия только человека.



Когда человек демонстрирует неуверенность по поводу того, достаточно ли у него умений для выполнения какой-либо трудной задачи, — это свидетельство наличия так называемого «мета-когнитивного сознания», т. е. способности размышлять о самом себе и о собственных возможностях и рассматривать эти аспекты в более широком контексте. До сих пор зоопсихологи отказывали животным в такой способности, но не были уверены в этом до конца, поскольку животные не могли выразить, быть может, имеющиеся у них сомнения и неуверенность.



И вот теперь Джон Смит из Университета города Буффало и его коллеги из Монтанского университета и Университета штата Джорджия нашли возможность обойти эту трудность: они разработали для животных тесты на память и восприятие легкого и сложного уровней. Если обезьяны и дельфин успешно выполняли задания, то они получали вознаграждение. И наоборот, если они не справлялись с заданием, то их наказывали. После короткого периода обучения как макаки, так и дельфин уже не хотели браться за сложные задания либо не решались доводить их до конца.



Такое поведение однозначно говорит о том, что животные научились оценивать свои способности. Кроме того, поведение точно соответствовало тому, что в аналогичных тестах наблюдалось у людей. Психологи уверены, что результаты исследования можно объяснить только тем, что животные обладают высокой степенью когнитивной интерпретации.



На следующем этапе ученые планируют протестировать также другие виды животных и, исходя из результатов, сделать выводы о возникновении интеллекта и когнитивного самосознания в ходе эволюции. medicus.ru Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

