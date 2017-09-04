В настоящее время определенную роль в лечении осложненного течения беременности играют минеральные воды. Применение минеральной воды зависит от ее состава.
При беременности показано питьевое лечение хлоридно-кальциевыми водами типа лугелы (с высоким содержанием кальция). При заболеваниях почек показаны гидрокарбонатные воды типа Боржоми, Сампре, Ессентуки, Арзни. При анемиях показано лечение минеральными водами с повышенным содержанием железа: воды типа Дарасун, Кука, Ласточка. Бромистые воды используются в качестве седативных средств (курорты: Нальчик, Шихово, Серегово).
При сахарном диабете показаны минеральные воды типа Cлавяновской, Cмирновской, Ессентуки № 4, 17. Все минеральные воды пьют по 1 стакану 3 раза в день перед едой.
Минеральные воды назначаются с осторожностью во II и III триместрах беременности, учитывая необходимость ограничения жидкости в рационе беременной женщины
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Лечение минеральными водами
Опубликовано: 2017-09-04 14:24:35
В настоящее время определенную роль в лечении осложненного течения беременности играют минеральные воды. Применение минеральной воды зависит от ее состава.
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