Лечение минеральными водами Опубликовано: В настоящее время определенную роль в лечении осложненного течения беременности играют минеральные воды. Применение минеральной воды зависит от ее состава.







При беременности показано питьевое лечение хлоридно-кальциевыми водами типа лугелы (с высоким содержанием кальция). При заболеваниях почек показаны гидрокарбонатные воды типа Боржоми, Сампре, Ессентуки, Арзни. При анемиях показано лечение минеральными водами с повышенным содержанием железа: воды типа Дарасун, Кука, Ласточка. Бромистые воды используются в качестве седативных средств (курорты: Нальчик, Шихово, Серегово).







При сахарном диабете показаны минеральные воды типа Cлавяновской, Cмирновской, Ессентуки № 4, 17. Все минеральные воды пьют по 1 стакану 3 раза в день перед едой.







Минеральные воды назначаются с осторожностью во II и III триместрах беременности, учитывая необходимость ограничения жидкости в рационе беременной женщины health.sumy.ua Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

