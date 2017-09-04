Гимнастика дома Опубликовано: По-хорошему регулярные занятия гимнастикой нужно начинать еще до беременности. Пусть они войдут в привычку. Делая гимнастику каждый день, вы меняете к лучшему свой образ жизни, и это обязательно принесет вам пользу. И если вы будете чувствовать себя хорошо, беременность пройдет без особых проблем и роды будут легкими. Вы сами поможете вашему малышу появиться на свет. Ежедневная гимнастика — это помощь в контроле веса, хорошее самочувствие, увеличение жизненной энергии, в конце концов, это уверенность в том, что все идет благополучно. Важно, чтобы вы нашли такой комплекс упражнений, который доставляет вам удовольствие, и продолжали делать его регулярно — даже когда на улице идет дождь и настроение на нуле.







Одежда должна быть удобной, обувь тоже. Хорошо проветрите комнату. Начните с разминки и упражнений на растягивание. Разогрев должен нарастать постепенно и быть небольшим. Остыть вы должны тоже во время выполнения упражнений. После 15 минут занятий можно сделать 5-минутный перерыв — спокойно походить, проверить пульс, подсчитав количество ударов сердца за 15 секунд и умножив результат на 4. Лучше всего пульс прощупывается на шее или запястье. Если пульс превышает 140 ударов в минуту, нужно подождать, пока он не снизится до 90 ударов. Будьте осторожны, когда поднимаетесь с пола и ложитесь. После 4-го месяца беременности не ложитесь на спину во время гимнастики, это может уменьшить приток крови к матке и плаценте. После гимнастики полежите 15—20 минут на левом боку. Если у вас во время выполнения упражнений наблюдается кровотечение или выделение жидкости из наружных половых органов, одышка, головокружение, резкая боль в области брюшины, прекратите занятия, отдышитесь и обратитесь к врачу при первой возможности.







Лучше, если ваши занятия будут состоять из упражнений продолжительных и нетрудных, а также ходьбы. Делайте упражнения по 20—30 минут три раза в неделю, чтобы получить оптимальную пользу; продолжайте занятия до самых родов, если позволит врач.

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