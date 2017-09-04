В доме должна быть аптечка, чтобы в случае необходимости вы всегда смогли оказать своему крохе необходимую срочную помощь, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
В аптечке должны быть:
зеленка (раствор бриллиантового зеленого 1 %-ный), метиленовая синь на водной основе — для обработки пупка и опрелостей;
марганцовка (перманганат калия) — для гигиенических ванн при опрелостях кожи. Кристаллы марганца обязательно разводите в кипяченой воде так, чтобы получился раствор нежно-розового цвета. Обязательно его процеживайте;
детский сироп, который принимают при кишечной колике и болях в животе;
мазь для облегчения боли при прорезывании зубов;
капли в нос от насморка;
капли для глаз;
капли для лечения кашля;
Детское жаропонижающее и болеутоляющее средство;
ароматические масла: ромашки, лаванды, эвкалипта, мандарина и
др.;
вазелиновое масло;
ватные палочки;
вата;
2 маленькие клизмы;
бактерицидный лейкопластырь различной формы и размера для порезов, царапин и ушибов;
бинты шириной 2,5 см и 5 см для фиксирования холодного компресса на ушибе и для наложения повязки на рану до осмотра ее врачом;
стерильные марлевые салфетки для повязок;
пинцет и набор игл для удаления заноз;
пипетки — ими хорошо пользоваться, когда крохе нужно дать жидкое лекарство для приема внутрь. Ими же удобно поить малыша водичкой в первые недели жизни;
грелка;
градусник для измерения температуры тела: ртутный или цифровой;
аспиратор для носа понадобится, если у малыша будет насморк;
соска-пустышка;
телефонный номер службы неотложной помощи и справочник по оказанию первой помощи.