Аптечка для малютки Опубликовано: В доме должна быть аптечка, чтобы в случае необходимости вы всегда смогли оказать своему крохе необходимую срочную помощь, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net







В аптечке должны быть:







зеленка (раствор бриллиантового зеленого 1 %-ный), метиленовая синь на водной основе — для обработки пупка и опрелостей;



марганцовка (перманганат калия) — для гигиенических ванн при опрелостях кожи. Кристаллы марганца обязательно разводите в кипяченой воде так, чтобы получился раствор нежно-розового цвета. Обязательно его процеживайте;



детский сироп, который принимают при кишечной колике и болях в животе;



мазь для облегчения боли при прорезывании зубов;



капли в нос от насморка;



капли для глаз;



капли для лечения кашля;



Детское жаропонижающее и болеутоляющее средство;



ароматические масла: ромашки, лаванды, эвкалипта, мандарина и



др.;



вазелиновое масло;



ватные палочки;



вата;



2 маленькие клизмы;



бактерицидный лейкопластырь различной формы и размера для порезов, царапин и ушибов;



бинты шириной 2,5 см и 5 см для фиксирования холодного компресса на ушибе и для наложения повязки на рану до осмотра ее врачом;



стерильные марлевые салфетки для повязок;



пинцет и набор игл для удаления заноз;



пипетки — ими хорошо пользоваться, когда крохе нужно дать жидкое лекарство для приема внутрь. Ими же удобно поить малыша водичкой в первые недели жизни;



грелка;



градусник для измерения температуры тела: ртутный или цифровой;



аспиратор для носа понадобится, если у малыша будет насморк;



соска-пустышка;



телефонный номер службы неотложной помощи и справочник по оказанию первой помощи.

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