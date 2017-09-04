  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Аптечка для малютки
    Опубликовано: 2017-09-04 11:44:04

    В доме должна быть аптечка, чтобы в случае необходимости вы всегда смогли оказать своему крохе необходимую срочную помощь, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



    В аптечке должны быть:



    зеленка (раствор бриллиантового зеленого 1 %-ный), метиленовая синь на водной основе — для обработки пупка и опрелостей;

    марганцовка (перманганат калия) — для гигиенических ванн при опрелостях кожи. Кристаллы марганца обязательно разводите в кипяченой воде так, чтобы получился раствор нежно-розового цвета. Обязательно его процеживайте;

    детский сироп, который принимают при кишечной колике и болях в животе;

    мазь для облегчения боли при прорезывании зубов;

    капли в нос от насморка;

    капли для глаз;

    капли для лечения кашля;

    Детское жаропонижающее и болеутоляющее средство;

    ароматические масла: ромашки, лаванды, эвкалипта, мандарина и

    др.;

    вазелиновое масло;

    ватные палочки;

    вата;

    2 маленькие клизмы;

    бактерицидный лейкопластырь различной формы и размера для порезов, царапин и ушибов;

    бинты шириной 2,5 см и 5 см для фиксирования холодного компресса на ушибе и для наложения повязки на рану до осмотра ее врачом;

    стерильные марлевые салфетки для повязок;

    пинцет и набор игл для удаления заноз;

    пипетки — ими хорошо пользоваться, когда крохе нужно дать жидкое лекарство для приема внутрь. Ими же удобно поить малыша водичкой в первые недели жизни;

    грелка;

    градусник для измерения температуры тела: ртутный или цифровой;

    аспиратор для носа понадобится, если у малыша будет насморк;

    соска-пустышка;

    телефонный номер службы неотложной помощи и справочник по оказанию первой помощи.


     

     
    health.sumy.ua
    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.