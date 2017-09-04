Где лучше рожать — в доме родильном или родном Опубликовано: Совсем скоро ваш чудесный ребенок появится на свет...



Вам предстоит принять важное решение — где рожать ребенка? Большинство женщин предпочитает, чтобы их ребенок появился на свет в родильном доме. Но можно рожать и дома.



Хорошенько взвесьте все «за» и «против», прежде чем сделать выбор.







Роды в больнице: за и против







За







В больнице имеется нее необходимое оборудование для обезболивания, контроля за сердечной деятельностью и движением плода во время родов, оперативного вмешательства и экстренной помощи матери и ребенку.







Рядом с вами постоянно будут специалисты, которые готовы найти оптимальное решение в любой, даже самой сложной ситуации.







Несколько дней после родов, прове- денные в больничной палате, куда



вас поместят через 2—4 часа после родов, помогут вам немного отдохнуть, прежде чем вы приступите к домашним обязанностям. Обычный срок пребывания в стационаре — от З до 7 дней.







Если у вас первые роды, здесь вы всегда можете рассчитывать на совет и поддержку.







В некоторых больницах есть отделения совместного пребывания матери и ребенка. Есть даже стационары, где без риска для здоровья матери и ребенка можно воплотить все прелести домашних родов.







Появились роддома с «семейным» принципом работы: любой родственник может не только присутствовать на родах, но и жить вместе с мамой и малышом в одной палате, напоминающей обычную жилую комнату.







Если вы выбираете коммерческие роды (платные), по договоренности с администрацией будущие родители могут официально оформить отказ от стимуляции и обезболивания, взяв на себя всю ответственность за последствия этого шага. Там же оговаривают и другие подробности: отказ от бритья лобка и очистительной клизмы, просьба о прикладывании ребенка к груди сразу после рождения, об отсрочке пересечения пуповины и т. д.







Против







Медицинский персонал роддома или родильного отделения больницы работает посменно, поэтому нет никаких гарантий, что вами всегда будет заниматься один и тот же врач, что роды будут принимать уже знакомые доктор и акушерка.







В палатах большинства роддомов находится одновременно несколько рожениц, так что обстановка там может оказаться довольно шумной.







Психологический дискомфорт, который роженица испытывает в роддоме, многие считают одной из причин родовых аномалий, например слабости родовой деятельности. Психологи сравнивают раскрытие родовых путей в момент прохождения ребенка с эмоциональным раскрытием, требующим полного доверия женщины к людям, которые присутствуют при появлении ее крохи на свет.







Это оправдано и с точки зрения медицины: родовую деятельность регулирует центральная нервная система (мозг) роженицы, так что спокойствие и уверенность в собственной безопасности влияют на благополучное завершение «процесса». Родблок и незнакомые люди в белых масках вызывают скорее панику, чем радость. К тому же они не всегда вежливы и доброжелательны. Женщина «зажимается», стыдится, и это мешает естественному ходу событий.







Страх усиливает болевые ощущения. В результате сейчас в роддомах около 80 % всех родов проходят с применением стимуляторов, из-за чего у новорожденных наблюдаются ослабленное дыхание, снижение иммунитета, нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта.







Тот же самый вызванный незнакомой обстановкой страх сделал чрезвычайно популярным и обезболивание. Если в роддомах с квалифицированным персоналом и необходимым оборудованием есть возможность применять современные методы обезболивания, такие как эпидуральная анестезия, то за пределами столицы и крупных городов России все делается по старинке — в ход идут наркотические препараты, в частности промедол. А это очень опасно. Неправильное и неоправданное применение этих медикаментов может привести к отравлению, которое вряд ли положительно отразится на центральной нервной системе и головном мозге младенца.

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