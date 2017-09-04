Новое в борьбе с атеросклерозом Опубликовано: Ученые из США провели исследование, в котором сравнили эффект «агрессивной» и «умеренной» терапии направленной на снижение уровня липопротеинов низкой плотности у пациентов с коронарным синдромом. По данным внутрисосудистого ультразвукого исследования оказалось, что агрессивная терапия останавливает рост атеросклеротических бляшек.



В ходе работы сравнивали правастатин в дозе 40 мг (терапия статинами умеренной силы) и аторвастатин в качестве агрессивного варианта лечения. Через 18 месяцев лечения по данным внутрисосудистого ультразвукого исследования в группе аторвастатина прогрессирование атеросклеротических изменений не было по сравнению с ростом бляшек на 2,7% в группе правастатина.



Обследовано 654 пациента, 249 пациентов принимали правастатин и 253 аторвастатин. Средний возраст пациентов составил 55 лет, более 70% были мужчины, 20% пациентов страдали диабетом. В начале исследования были определены уровни холестерина, липопротеидов низкой и высокой плотности и триглицеридов.

Через 18 месяцев, в группе правастатина уровень холестерина, снизился на 18,4%, липопротеидов низкой плотности на 25,2%, триглицеридов на 6.8%, а уровень липопротеидов высокой плотности возрос на 5.6%. В группе аторвастатина холестерин снизился на 34%, липопротеиды низкой плотности на 46%, триглицериды на 20%, а полезные липопротеиды возросли на 2,9%. В результате исследования доказано, что аторвастатин при данной дозировке и схеме назначения способен останавливать рост атеросклеротической бляшки практически у всех больных, в то время как правастатин при низкой дозе и другой схеме не обладает таким эффектом, даже если он снижал уровень холестерина также как и аторвастатин.



У пациентов из группы аторвастатина по сравнению с правастатином значительно снизился уровень С-реактивного белка на 36,4% и 5,2%, соответственно. Возможно, разница в терапевтическом эффекте в этих двух группах обусловлена мощным противовоспалительным действием аторвастатина.



Результаты достаточно впечатляют, но давать какие-либо рекомендации еще рано, так как необходимы клинические данные с подтверждением положительной динамики, полученные по данным внутрисосудистого ультразвукого исследования. Специалисты из Mayo Clinic Medical School, Rochester, United States заявляют: «мы не делаем скоротечных выводов, но мы практикуем доказательную медицину, которая говорит нам о том, что статины, это класс препаратов, которые снижают смертность и заболеваемость»! medicus.ru Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

