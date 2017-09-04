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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Чем меньше зубов, тем хуже память
    Опубликовано: 2017-09-04 13:44:17

    Мышление и память непосредственно связаны с жевательными движениями. Еще одно подтверждение этого было представлено на Международном конгрессе геронтологов Азии и Океании, проходящем в Токио.

    Японские ученые из Университета Тохоку выявили связь между количеством зубов и работой гиппокампа -участка височных долей мозга, отвечающего за краткосрочную память и обработку информации. Результаты магнитно-резонансного исследования мозга, проведенного более чем у тысячи пожилых людей, показали, что чем меньше у них осталось зубов, тем меньше объем гиппокампа, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Давно известно, что процесс жевания (например, жевательной резинки) снимает стресс, стимулирует мышление и улучшает память, но относительно механизма такого влияния существовали лишь предположения. Новые результаты, представленные на конгрессе, претендуют на роль недостающего кирпичика в системе фактов, доказывающей влияние жевательных движений на работу мозга. Но большинство ученых до сих пор придерживаются скептической позиции, указывая, что «после этого» не означает «вследствие этого». Пока механизм работы человеческого мозга не будет изучен тщательно, делать какие-либо однозначные выводы рано.

    medicus.ru

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