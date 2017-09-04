Дети, которые проводят много времени перед телевизором, едят меньше овощей

По данным исследования, опубликованного в понедельник, чем больше дети смотрят телевидение, тем меньше они едят фруктов и овощей, возможно из-за рекламы высококалорийной, но малополезной пищи.



С каждым дополнительным часом перед телевизором дети, участвовавшие в исследовании, ели все меньше и меньше порций фруктов и овощей.



Возросшее употребление малополезной пищи, снижение физической активности и ожирение у детей связали с интенсивным просмотром телевидения. Но это было только первое исследование для того чтобы показать, что телевидение ведет к снижению употребления полезных фруктов и овощей, говорится в отчете, опубликованном в журнале Pediatrics.



Автор исследования Renee Boynton-Jarrett говорит, что большинство рекламы, транслируемой во время детских передач, идет в разрез с традициями здорового питания

medicus.ru