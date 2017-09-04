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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Робость может привести к ранней смерти от рака
    Опубликовано: 2017-09-04 08:44:29

    Изучая животных, ученые обнаружили, что застенчивый характер может сокращать жизнь, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Две американских исследовательницы выяснили, что у крыс, которые испытывают страх перед новизной, вероятность ранней смерти от рака выше, чем у их более храбрых сородичей.

    У животных, которых ученые охарактеризовали как «неофобных» (т.е. боящихся нового), вероятность преждевременной смерти оказалась больше на 60 процентов. У них также вырабатывалось больше гормонов, вызывающих стресс, когда они находились в обстановке, где присутствовали незнакомые для них предметы.

    Почти такая же гормональная реакция наблюдается у робких, замкнутых и пугливых детей. Поведение, характерное для неофобии, можно обнаружить уже в возрасте 14 месяцев.

    В Вестнике национальной академии наук ученые пишут, что результаты исследования крыс вполне можно экстраполировать на человека.

    Соня Кавиджелли и Марка Макклинток из Чикагского университета исследовали 28 самцов лабораторных крыс, которые по-разному реагировали на незнакомую обстановку.

    Для того чтобы определить, является ли крыса неофобной или неофильной (т.е. не пугливой), ее помещали в контейнер, в котором располагали различные предметы: миска, кормушка, тоннель и кирпич. Затем старые предметы заменяли на новые и наблюдали за реакцией крыс.

    Неофобные крысы мало двигались и мало интересовались новыми предметами, в то время как более храбрые животные демонстрировали любознательность и желание исследовать.

    Ученые обнаружили, что средняя продолжительность жизни неофобных крыс составляла 599 дней по сравнению с 701 днем для неофильных крыс. Хотя пугливые крысы умирали раньше, причина смерти была одинаковой для всех животных.

    «Наиболее удивительно, что самцы, которых в молодом возрасте охарактеризовали как неофобных, умирали раньше, чем самцы, которых охарактеризовали как неофильных. Однако к концу жизни патология была идентична для обеих групп самцов».

    medicus.ru

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