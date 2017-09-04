Курение сигарет повышает риск смерти от колоректального рака Опубликовано: Курение сигарет повышает риск смерти от колоректального рака, показало крупное проспективное когортное исследование с длительным сроком наблюдения. «Колоректальный рак должен быть добавлен в список злокачественных новообразований, ассоциируемых с курением», полагают американские ученые.



Исследователи из Северно-Западного Университета (Чикаго) изучали связь между курением сигарет и смертностью от колоректального рака в рамках проекта Chicago Heart Association Detection Project in Industry. В период с 1967 по 1973 гг. было скринировано 39299 человек, наблюдение за которыми продолжалось до 1997 г., в среднем 26 лет.



Как пишут д-р Susan Gapstur и ее коллеги в online выпуске Cancer за 15 января, к 1997 г. от колоректальной карциномы умерли 208 мужчин и 141 женщина. У относительно молодых лиц обоего пола (возраст при включении — до 50 лет), выкуривавших не менее 20 сигарет в день, риск смерти данной этиологии был почти вдвое выше, чем у никогда не куривших (относительный риск 1.87).



Среди женщин моложе 50 лет стандартизованный относительный риск смерти от колоректального рака достигал 2.4 у выкуривавших 1−20 сигарет в день, и 2.49 у тех, кто выкуривал более 20 сигарет в день, по сравнению с некурящими участницами того же возраста.



«Любопытным и достаточно неожиданным оказалось отсутствие ассоциации между курением и смертностью данной этиологии у участников старше 50 лет», отмечают авторы.



В редакторской статье этого же выпуска д-р Graham A. Colditz и д-р Kathleen P. Yaus (Гарвард) цитируют данные, по которым до 12% случаев смерти от рака толстой кишки обусловлено курением. «Внедрение стратегий по первичной и вторичной профилактике курения должно стать одним из основных приоритетов», утверждают они.



Добавим, что при отказе от сигарет относительно быстро снижается именно сердечно-сосудистый риск. Совет по отказу от курения является такой же неотъемлемой частью профессиональных обязанностей врача-кардиолога, как и назначение антигипертензивных препаратов нуждающимся в них гипертоникам.



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