Гидромассаж о пользе и приятных ощущениях

Гидромассаж — это массажирующее воздействие на человеческое тело, которое достигается посредством смешения воды и воздуха. Oба этих элемента, смешанные между собой, производят микропузырьки которые через специальные отверстия (форсунки), регулируемые по интенсивности, производят гидромассаж.

Гидромассаж зародился во 2-ой половине 20-го века, когда современные технологии позволили реализовать вместе с водными процедурами и массаж. В настоящее время гидромассаж широко вошел в практику комплексной восстановительной терапии. Его применяют при лечении травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата, периферического отдела нервной системы, нарушениях жирового обмена, дисфункциях органов области малого таза и др.

При погружении в воду происходит потеря 9/10 частей веса тела, что создает условия относительной «невесомости» ? в теплой воде наступает расслабление тканей. Bсе это сводит к минимуму мышечные напряжения во время массажа и повышает его эффективность. Под влиянием теплой воды снижается рефлекторная возбудимость, уменьшается наклонность к спазмам, быстрее наступает болеутоляющий эффект.

Вибрирующая массажная струя глубоко и безболезненно воздействует на расслабленную в воде мускулатуру и производит механическое, термическое и химическое, при использовании морской и минеральной воды, влияние.

Гидромассаж усиливает кровоснабжение кожных покровов и гемодинамику (кровообращение) в целом, повышает диурез (водный обмен) и обмен веществ, т.е. активизирует все обменные процессы. Такой массаж способствует быстрому рассасыванию кровоизлияний и оттока отечной жидкости в тканях и в полости суставов, в результате чего ускоряются процессы восстановления двигательной функции.

Под влиянием гидромассажа увеличивается подвижность в суставах конечностей и позвоночника, размягчаются и становятся более подвижными рубцы и спайки. Улучшается общее состояние. Пациенты обычно ощущают приятное согревание тканей. После процедуры отмечаются порозовение кожи, чувство легкости, свежести, бодрости.

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