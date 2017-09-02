Японские ученые уверяют, что снижение интеллекта в старческом возрасте находится в прямой зависимости от выпадения зубов, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
Такой неожиданный, но не бесспорный вывод группа специалистов из Университета Тохоку сделала на основе обследования 1 тыс. 167 пенсионеров в возрасте от 69 до 75 лет.
О результатах объявлено в Токио на Международной конференции геронтологов Азии и Океании. По результатам
Считается, что при старческой болезни Альцгеймера, которая характеризуется снижением интеллекта и полным распадом психики, гиппокамп атрофируется. Из всей группы испытуемых симптомы слабоумия были зафиксированы у 55 человек. У них, в среднем, осталось по 9−10 зубов, в то время как их относительно здоровые сверстники могут похвастаться 14−15 зубами. По мнению исследователей, связь между зубами и мышлением можно объяснить тем, что во время пережевывания пищи происходит стимулирование клеток мозга. Когда же человек переходит на пюре и кашу, нервные клетки вокруг зубов умирают и мозг не получает необходимой зарядки, сообщает