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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Зависимость уровня интеллекта от количества зубов
    Опубликовано: 2017-09-02 16:44:40

    Японские ученые уверяют, что снижение интеллекта в старческом возрасте находится в прямой зависимости от выпадения зубов, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Такой неожиданный, но не бесспорный вывод группа специалистов из Университета Тохоку сделала на основе обследования 1 тыс. 167 пенсионеров в возрасте от 69 до 75 лет.

    О результатах объявлено в Токио на Международной конференции геронтологов Азии и Океании. По результатам магнитно-резонансного сканирования головного мозга стариков было установлено, что по мере уменьшения числа зубов у них сокращается объем мозговой ткани в районе гиппокампа. Это извилина в височных долях, которая предположительно участвует в обработке информации и складировании ее в памяти.

    Считается, что при старческой болезни Альцгеймера, которая характеризуется снижением интеллекта и полным распадом психики, гиппокамп атрофируется. Из всей группы испытуемых симптомы слабоумия были зафиксированы у 55 человек. У них, в среднем, осталось по 9−10 зубов, в то время как их относительно здоровые сверстники могут похвастаться 14−15 зубами. По мнению исследователей, связь между зубами и мышлением можно объяснить тем, что во время пережевывания пищи происходит стимулирование клеток мозга. Когда же человек переходит на пюре и кашу, нервные клетки вокруг зубов умирают и мозг не получает необходимой зарядки, сообщает ИТАР-ТАСС

    medicus.ru

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