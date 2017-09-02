Зависимость уровня интеллекта от количества зубов

Японские ученые уверяют, что снижение интеллекта в старческом возрасте находится в прямой зависимости от выпадения зубов, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Такой неожиданный, но не бесспорный вывод группа специалистов из Университета Тохоку сделала на основе обследования 1 тыс. 167 пенсионеров в возрасте от 69 до 75 лет.

О результатах объявлено в Токио на Международной конференции геронтологов Азии и Океании. По результатам магнитно-резонансного сканирования головного мозга стариков было установлено, что по мере уменьшения числа зубов у них сокращается объем мозговой ткани в районе гиппокампа. Это извилина в височных долях, которая предположительно участвует в обработке информации и складировании ее в памяти.

Считается, что при старческой болезни Альцгеймера, которая характеризуется снижением интеллекта и полным распадом психики, гиппокамп атрофируется. Из всей группы испытуемых симптомы слабоумия были зафиксированы у 55 человек. У них, в среднем, осталось по 9−10 зубов, в то время как их относительно здоровые сверстники могут похвастаться 14−15 зубами. По мнению исследователей, связь между зубами и мышлением можно объяснить тем, что во время пережевывания пищи происходит стимулирование клеток мозга. Когда же человек переходит на пюре и кашу, нервные клетки вокруг зубов умирают и мозг не получает необходимой зарядки, сообщает ИТАР-ТАСС