Питание и болезни сердца у женщин

Для того чтобы осознать взаимосвязь питания и болезней сердца у женщин, необходимо проанализировать факторы риска возникновения сердечно сосудистых заболеваний и изучить механизмы воздействия питания на эти факторы. Диета, состоящая из продуктов питания, богатых питательными веществами (фрукты, овощи и цельное зерно) с низким содержанием насыщенных жиров и простых углеводов, способствует нормализации уровня холестерола и триглицирида, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Это, в свою очередь, снижает риск возникновения сердечных заболеваний. Фолиевая кислота и витамин «В» в естественном виде содержащиеся в зелёных листовых овощах, апельсиновом соке, бобах/фасоли и в зародышах пшеницы также сокращают риск возникновения сердечных заболеваний. Это отчасти связано со снижением уровня гомоцистина в крови. Высокий уровень гомоцистина может быть очень опасным для сердца. Уровень гомоцистина зависит от наследственности и особенностей питания, снижаясь при питании, насыщенном фолием и, повышаясь при диете, в которой доминируют мясные и молочные продукты. Суточная доза фолия для женщины — 400 микро грамм. Для беременных и женщин, планирующих беременность, эта доза увеличивается до 600 микро грамм. Холестерол бывает двух типов: липопротеин низкой плотности (LDL) и высокой плотности (HDL). LDL часто называют «плохим» холестеролом, а HDL — «хорошим». Важно контролировать уровень содержания в крови этих двух видов холестерола.

Оптимальный уровень содержания «хорошего» холестерола в крови колеблется в пределах 45. Для того чтобы снизить LDL и увеличить HDL, рекомендуется уменьшить употребление жира в целом, включать в пищу больше растворимых волокон, поддерживать нормальный вес тела и увеличить физическую активность. Умеренное употребление алкоголя также увеличивает уровень HDL. Высокий уровень триглицерида — тип жира, обнаруженного в крови, считается фактором риска сердечных заболеваний. Наиболее распространёнными причинами высокого уровня триглицерида является наследственность и излишний вес тела. Уровень триглицерида может повышаться от избыточного употребления в пищу простых углеводов, муки высшего сорта, используемой для выпечки и макарон. Включение в дневной рацион рыбы и продуктов моря способствует снижению уровня триглицерида

medicus.ru

