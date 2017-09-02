Массаж простаты спасает от мужских недугов

Массаж простаты или массаж предстательной железы — это один из основных методов лечения заболеваний предстательной железы. Эта лечебная и диагностическая процедура просто не заменима в лечение многих мужских болезней, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

И чтобы не говорили в рекламе, на сегодняшний день альтернативы массажу простаты нет! Но, не смотря на это, мужчины делают всё, чтобы избежать этой «унизительной и болезненной процедуры» (массажа простаты). Хочется сразу же развеять миф: массаж простаты совсем не причиняет боль и других неприятных ощущений, если, конечно же, массаж простаты выполнен грамотным специалистом.

Обычно массаж простаты уролог назначает при подозрении на простатит и при диагнозе:

хронический бактериальный простатит;

синдром хронической тазовой боли;

бессимптомный воспалительный простатит.

Лечебный массаж простаты, или урологический массаж, не могут заменить не одни лекарства, более того без массажа простаты лечение простатита и других заболеваний становиться не эффективным и практически бессмысленным.

В чем заключается «чудодейственная сила» массажа простаты?

Во-первых, в том, что массажируется уникальный мужской орган — предстательная железа. Особое строение предстательной железы делает урологический массаж простаты такой эффективной, лечебной и диагностической процедурой. В отличие от массажа других органов, массаж предстательной железы не приводит к ухудшению, дальнейшему распространению заболевания, а наоборот — это прямой и быстрый путь к выздоровлению!

Во-вторых, во время массажа простаты через протоки предстательной железы в мочеиспускательный канал выводятся все «шлаки», скопившийся воспалительный секрет предстательной железы. В итоге: улучшается мышечный тонус, улучшается кровообращение в предстательной железе, восстанавливается проходимость протоков.

О процедуре «массаж простаты»

Сразу же хочется предупредить: массаж простаты делать самостоятельно нельзя! Вы можете очень сильно навредить своему организму.

Итак. Сама техника массажа простаты кажется очень простой процедурой, однако на самом деле это практически «ювелирная работа», требующая от уролога сосредоточенности и большого опыта проведения массажа простаты. Существует мнение, что уролог во время этой процедуры «засовывает» чуть ли не всю руку в анальной отверстие. А на самом деле: врач надевает перчатку и погружает палец, предварительно смазав его обезболивающим гелем, в анальный проход, и надавливает пальцем на предстательную железу. Вот и все! Так что пора записаться на прием к урологу, уже не боясь того, что Вам назначат массаж простаты!

Массаж простаты, проведенный неопытным и неквалифицированным врачом, принесет только вред Вашему здоровью. Ведь боль возникает именно тогда, когда массаж простаты выполняют неправильно!

Противопоказания для проведения массажа простаты:

рак простаты (особенно в сочетании с хроническим простатитом);

острый бактериальный (инфекционный) простатит;

истинная киста простаты;

наличие камней предстательной железы;

наличие остаточной мочи;

нарушение мочеиспускания.

sportzal.com