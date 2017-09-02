Иммунитетом управляют 2190 генов

Ученые закончили исследование генетического кода человека, контролирующего развитие и функции иммунной системы. Эта работа проводилась в рамках продолжения проекта «Геном человека», посвященного изучению функции отдельных генов и хромосом, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Как показали результаты экспериментов, наш иммунитет управляется 2190 генами, состоящими из 166 миллионов пар нуклеотидных пар (ключевых структурных элементов ДНК). Большая часть этих генов (составляющих, кстати, 6 процентов от всего генома) располагаются на 6−й хромосоме.

Из 2190 генов 633 являются неактивными, то есть кодируемые ими белки никогда не синтезируются в клетках иммунной системы. Из оставшихся 1557 генов на данный момент изучены функции примерно половины, причем известно, что дефекты 130 из них могут провоцировать развитие нарушений иммунитета

medicus.ru