Прием снотворного в период беременности не рекомендован специалистами, так как оно может оказать отрицательное воздействие на формирующуюся нервную систему ребенка, вызвать нарушение функций печени и почек. Так же седативные препараты и транквилизаторы нарушают структуру сна, снижая его восстанавливающее свойство. Таких побочных эффектов лишены препараты на основе трав: пустырник, валериана, солодка и так далее. Благотворное влияние на нервную систему оказывает глицин. Очень хороший расслабляющий эффект обеспечивает чай из померанца, лаванды, мелиссы, солодки или чабера, чабреца и мяты, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
Среди пищевых растений успокаивающим действием обладают салат огородный, спаржа, черная смородина и дыня. Так же рекомендуется пить сок репы, редьки или свеклы с медом. В корнеплоде делается углубление, в которое кладется ложка меда. Сок, образовавшийся через несколько часов, сливают и пьют на ночь. Однако следует отметить, что злоупотребление медом во время беременности может явиться причиной аллергических реакций у ребенка или матери. Другой рецепт от бессонницы - настой из листьев сельдерея. 20 г измельченной зелени заливают стаканом кипятка и настаивают 30 минут, затем процеживают и принимают по 1/3 стакана 3 раза в день.
Так же для появления скорого и крепкого сна не рекомендуется обильно есть на ночь. В настоящее время ученые спорят о качественном составе ужина. Одни считают, что он должен состоять из продуктов, богатых белком, так как они содержат L-триптофан, способствующий быстрому засыпанию. Другие настаивают на том, что ужинать беременная женщина должна углеводной пищей, которая быстро переваривается, не вызывая сильной перистальтики кишечника и возбуждения нервной системы. Не возбраняется выпить на ночь стакан теплого молока или ромашкового чая с 1 чайной ложкой меда.
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Борьба с бессонницей
Опубликовано: 2017-09-01 17:44:24
Прием снотворного в период беременности не рекомендован специалистами, так как оно может оказать отрицательное воздействие на формирующуюся нервную систему ребенка, вызвать нарушение функций печени и почек. Так же седативные препараты и транквилизаторы нарушают структуру сна, снижая его восстанавливающее свойство. Таких побочных эффектов лишены препараты на основе трав: пустырник, валериана, солодка и так далее. Благотворное влияние на нервную систему оказывает глицин. Очень хороший расслабляющий эффект обеспечивает чай из померанца, лаванды, мелиссы, солодки или чабера, чабреца и мяты, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
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