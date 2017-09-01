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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В КГГА требуют от коммунальщиков пересчитать тарифы за некачественные или непредоставленные услуги
    Опубликовано: 2017-09-01 17:30:15

    Коммунальные управляющие компании должны произвести перерасчет киевлянам за те услуги, которые были предоставлены не в полном объеме, либо вообще не оказаны. Об этом во время очередного заседания штаба по вопросам подготовки жилого фонда к зиме и повышения качества услуг коммунальных служб заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

    "Управляющая компания в каждом районе должна предоставить соответствующую информацию о случаях непредоставления услуг и суммах, на которые будет скорректирована плата за услугу по содержанию домов и придомовых территорий. Мы сегодня фиксируем случаи, когда по разным причинам не работают лифты, не производится полив дворов, не работает система диспетчеризации и тому подобное. Там, где мы зафиксировали такие нарушения, предприятия должны уменьшить плату за услугу", - сказал П.Пантелеев.

    Он подчеркнул, что всю информацию о невыполнении услуг будет проверять Жилищно-коммунальная инспекция в городе Киеве (управление самоуправленческого контроля) на основе обращений киевлян на городские телефонные "горячие" линии.

    Ольга Петрив

    Источник: УНН

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