Когда и как происходит зачатие Опубликовано: КАК ОПРЕДЕЛИТЬ БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДЛЯ ЗАЧАТИЯ ДНИ



Обычно зачатие происходит в середине менструального цикла. Примерно на 14-й день происходит разрыв фолликула и выход яйцеклетки (овуляция).



Идеальное время для того, чтобы зачать ребенка, 1-3 дня перед точной датой овуляции. Иначе говоря, природа предоставляет нам эти считанные три-четыре дня из 30 дней в месяце, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Желая определить благоприятные для оплодотворения дни, многие женщины используют старый проверенный метод — это измерение базаль-ной (в заднем проходе или во влагалище) температуры. Давно замечено, что начало повышения температуры в этой области совпадает с моментом выхода из яичника яйцеклетки.



О созревании яйцеклетки можно догадаться и по внешним физиологическим признакам. За пару дней до созревания яйцеклетки обычные выделения из влагалища становятся прозрачными и более жидкими — шейка матки в этот период начинает выделять секрет, похожий на яичный белок. В день овуляции могут возникнуть боли в боку, напряжение в молочных железах, кровянистые выделения из влагалища — «малая менструация».



Кроме этих двух способов определения овуляции (физиологические признаки и измерение температуры), сегодня существует еще один вариант, который может использовать любая женщина и получать при этом точные данные. Это специальные тестеры — мини-микроскопы типа Mayby-Baby. Эти мини-микроскопы позволяют на основе теста кристаллизации слюны определять день овуляции и благоприятное время для зачатия. С его помощью будущие мамы могут ежедневно контролировать стадии менструального цикла.



На чем основан принцип теста? В зависимости от дня менструального цикла изменяется уровень гормона эстрогена в слюне (и в других секретах). В первой половине цикла его уровень постепенно повышается, достигая максимума в день овуляции (выхода зрелой яйцеклетки из фолликула яичника), а затем начинает снижаться.



Ученые заметили, что чем выше в организме уровень эстрогена, тем больше в слюне содержится хлорида натрия. Если каплю слюны нанести на стекло, при высыхании происходит кристаллизация соли в форме листьев папоротника, и это очень хорошо видно под микроскопом.



Выяснилось, что кристаллизация слюны напрямую зависит от приближения дня овуляции. Слюна кристаллизуется в виде структуры листьев папоротника за 3-4 дня до наступления овуляции, и наиболее выраженно это проявляется в день овуляции, а затем через 3-4 дня пропадает. Именно эту закономерность и используют для определения благоприятных дней для зачатия.



Способность зрелой яйцеклетки к оплодотворению сохраняется только в течение 48 часов после овуляции. Срок жизни сперматозоидов — приблизительно 4 суток после эякуляции (семяизвержения). Поэтому зачатие возможно в течение примерно 6 дней в середине менструального цикла (4 дня до овуляции и 2 дня после нее). Поскольку здоровье будущего ребенка существенно зависит от полноценности половых клеток, лучше избегать зачатия в момент старения яйцеклетки. Оптимально, когда оплодотворение происходит в течение 20-24 часов после овуляции.







ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЗАЧАТИЕ



Как показывают исследования, женщине 20-25 лет в среднем требуется 3-6 месяцев, чтобы забеременеть. У 30-летних этот период увеличивается до года и более. Обратите внимание и на здоровье вашего партнера. Значительную роль в процессе оплодотворения играет возраст мужчины: у 45-летнего мужчины количество сперматозоидов втрое меньше, чем у 18-летнего юноши. Если у партнера анализы показывают сниженное количество активных сперматозоидов, половые контакты для зачатия ребенка рекомендуется начинать за 2-3 дня до предполагаемой овуляции.



На вероятность зачатия ребенка влияет и образ жизни будущих родителей. Тесная, обтягивающая одежда, стрессы, переутомления и, как следствие, гормональные нарушения в организме, инфекции половых путей — все это ведет к уменьшению числа сперматозоидов во время эякуляции.



Отрицательное влияние на сперматозоиды оказывают и неблагоприятные условия работы будущих родителей, например, воздействие химикатов и ядовитых веществ. Наиболее опасными в этом отношении являются профессии, связанные с медициной, транспортом, а также с работой на некоторых фабриках, в парикмахерских, косметических салонах, химчистках. Радиоактивное облучение, химические вещества, металлы (ртуть, свинец), лекарственные препараты (например, тетрациклин) вызывают отклонения в хромосомном аппарате на уровне яйцеклеток и сперматозоидов.



В индивидуальных случаях, когда срок овуляции сдвигается, нужно обратиться за консультацией к специалисту.



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