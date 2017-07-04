ТОП-5 самых-самых водопадов Карпат

Летние Карпаты — рай для фотографов, художников и просто ценителей прекрасного. Особенно туристов привлекают многочисленные водопады — разной высоты, силы и формы. У каждого из них своя особенность и своя легенда. Как успеть объехать их все за одну поездку? Мы предлагаем подборку мест, где вам непременно стоит сделать памятные фото.

1. Манявский: самый высокий

Три каскада воды, падающие вниз с отвесной скалистой стены высотой в 18 метров. С Манявским водопадом связано сразу несколько поверий. Первое — будто здесь каждую ночь купаются мавки, лесные нимфы. И в шуме воды можно разобрать их песни. Другая легенда связана с озером у подножья скалы: якобы вода в нем обладает молодильными свойствами.

Где искать: в 5 км от с. Манява (Ивано-Франковская область).

2. Женецкий Гук: самый удобный

Имя 15-метровому водопаду дала река Женец, куда стекают каскады по ребристым склонам. Среди туристов Женецкий Гук очень популярен из-за эффектного пейзажа и качественной автотрассы. Особенно удобно сюда добираться из поселка Татаров. Подыскать жилье в этом районе можно на сайтах отелей, например, koruna.ua.

Где искать: урочище Женец (Ивано-Франковская область, Татаровский район).

3. Шипот: самый мистический

Сюда турфирмы очень любят возить молодоженов. Особую романтику этому месту придает история о влюбленных, чьими голосами, согласно преданию, говорит водопад. Бедный Иванко полюбил дочь зажиточных крестьян Марийку, и они стали встречаться в горах. Об этих свиданиях прознала мать Марийки и прокляла обоих. Закончилась история трагично: пару смыло со склона мощным потоком воды. Кроме того, 14-метровый водопад интересен тем, что 7 июля здесь проходит зрелищное действо в честь праздника Ивана Купала.

Где искать: в 10 км от железнодорожной станции Воловец (Закарпатская область, Межигорский район).

4. Кудринец: самая необычная форма

Этот водопад «забрался» довольно высоко — на 700 метров над уровнем моря. По размерам он сравнительно невелик — около 4 метров. Туристов в нем привлекает интересная подача: струи воды напоминают мелкие кудри. Такой эффект обеспечивают многочисленные мелкие выступы в скале.

Где искать: недалеко от с. Зеленая Высота (Ивано-Франковская область, Надвирнянский район).

5. Каменка: самый полезный

Внешне Каменецкий водопад весьма эффектен. На 7-метровой высоте расположены два гигантских валуна, из-под которых с силой бьет «живой эликсир». И это не шутка: по составу вода напоминает сероводородную минеральную воду «Нафтуся».

Где искать: национальный парк «Сколевские бескиды» (Львовская область, Сколевский район).