К ожирению приводит не пиво, а сопровождающая его жирная закуска Опубликовано: Испанские ученые в результате проведенного исследования выявили, что к ожирению приводит не пиво, а сопровождающая его жирная закуска, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



В совместном исследовании ученых и врачей-диетологов университета Барселоны, барселонской клиники и медицинского института им. Карлоса III в Мадриде приняли участие 1.249 мужчин и женщин в возрасте от 57 лет.



Вот полученный результат. Те, кто соблюдал средиземноморскую диету и при этом пил пиво в умеренных количествах, не поправились, а несколько участников исследования даже похудели.



Известно, что в 0,5 литра светлого пива содержится около 200 ккал, примерно как в чашке кофе со сливками и сахаром.



Ученые считают, что испанские любители пива коренным образом отличаются от британских, которые употребляют пенный напиток в значительно больших количествах, ведут малоподвижный образ жизни и едят жирную пищу. Испанские исследователи доказали, что именно пиво с высококалорийной закуской приводит к ожирению.

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