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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • К ожирению приводит не пиво, а сопровождающая его жирная закуска
    Опубликовано: 2017-07-04 15:44:05

    Испанские ученые в результате проведенного исследования выявили, что к ожирению приводит не пиво, а сопровождающая его жирная закуска, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    В совместном исследовании ученых и врачей-диетологов университета Барселоны, барселонской клиники и медицинского института им. Карлоса III в Мадриде приняли участие 1.249 мужчин и женщин в возрасте от 57 лет.

    Вот полученный результат. Те, кто соблюдал средиземноморскую диету и при этом пил пиво в умеренных количествах, не поправились, а несколько участников исследования даже похудели.

    Известно, что в 0,5 литра светлого пива содержится около 200 ккал, примерно как в чашке кофе со сливками и сахаром.

    Ученые считают, что испанские любители пива коренным образом отличаются от британских, которые употребляют пенный напиток в значительно больших количествах, ведут малоподвижный образ жизни и едят жирную пищу. Испанские исследователи доказали, что именно пиво с высококалорийной закуской приводит к ожирению.

    news.gradusnik.ru

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