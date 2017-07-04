Японские исследователи нашли способ лечить аритмию при помощи стволовых клеток Опубликовано: Специалисты из японского университета Тоттори нашли способ лечить аритмию сердца при помощи стволовых клеток. Об этом сообщает токийская печать.



Во время своего исследования японские ученые использовали ткань сердечной мышцы, выращенную из стволовых клеток лабораторной мыши. В мышечной ткани исследователи выделили клетки, которые способны производить особые электрические импульсы и тем самым регулирующие ритм биения сердца. Затем эти клетки были вживлены в сердце крысы, которое было предварительно ослаблено хирургическим путем. Спустя некоторое время сердце подопытного животного восстановило свои функции.



В университете Тоттори полагают, что разработанный его исследовательской группой способ можно эффективно использовать и для лечения нарушений сердечного ритма и у людей. Современная медицина борется с аритмией путем имплантации кардиостимуляторов, которые слишком чувствительны к электромагнитным волнам и потому часто не позволяют своим владельцам вести полноценную жизнь.

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