Нет никаких данных, которые бы оправдывали применение широко рекомендуемых врачами статинов людьми, не страдающими болезнями сердца, предупреждают эксперты из Британского фонда по изучению сердечно-сосудистых заболеваний (The British Heart Foundation).
Считается, что статины, снижающие уровень холестерина в крови, действительно приводят к снижению уровня смертности среди больных. Тем не менее эксперты высказывают сомнение в необходимости регулярного приема этих лекарств людьми, которые не входят в группу повышенного риска, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
В Британии миллионы людей годами принимают статины, надеясь снизить риск возникновения инфаркта или инсульта за счет снижения уровня холестерина в крови.
Неоднозначная картина
Специалисты Британского института здравоохранения и качественной медицинской помощи рекомендуют постоянный прием статинов людям, у которых риск заболеть каким-либо сердечно-сосудистым заболеванием в ближайшие 10 лет превышает 20%.
Научные исследования прошлых лет указывали на то, что статины могут быть полезными и для людей, не входящих в эту группу. Однако эти препараты имеют также ряд побочных эффектов. Например, они могут вызвать дисфункцию печени, почек и мышечную слабость.
Выводы нынешнего исследования, опубликованные в издании Cochrane Library, основаны на 14 клинических проверках, которые проводились в разное время.
Кардиолог Фиона Тайлер из лондонского Института гигиены и тропических болезней советует врачам не торопиться выписывать статины.
"Как показало нынешнее исследование, мы слишком мало знаем о воздействии этих препаратов на людей, которые не страдают болезнями сердца", - говорит она.
К осторожности призывает и старшая медсестра из Британского фонда по изучению сердечно-сосудистых заболеваний Эмми Томпсон.
"Точных данных о пользе статинов для людей, не жалующихся на сердце, нет. Но нужно помнить о том, что хороший врач каждого пациента всегда оценивает индивидуально", - сказала она.
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Нужно ли профилактически снижать уровень холестерина
Опубликовано: 2017-07-04 13:44:16
Нет никаких данных, которые бы оправдывали применение широко рекомендуемых врачами статинов людьми, не страдающими болезнями сердца, предупреждают эксперты из Британского фонда по изучению сердечно-сосудистых заболеваний (The British Heart Foundation).
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