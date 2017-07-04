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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Приливы: хороший знак при менопаузе
    Опубликовано: 2017-07-04 13:24:59

    Женщины, которые страдают от приливов, не должны расстраиваться, ведь это является хорошим знаком. Ученые выяснили: приливы гарантируют 50%-ю защиту от рака груди. Степень защищенности прямо пропорционально увеличивается в зависимости от степени тяжести симптомов менопаузы, пишет The Daily Mail.

    Исследователи из Университета Вашингтона и Исследовательского ракового центра Фреда Хатчинсона уверены: дефицит гормонов, приводящий к появлению симптомов менопаузы, также снижает вероятность развития опухоли. Было установлено, что женщины, испытывающие по несколько приливов в день во время менопаузы, имеют до 40% меньше эстрадиола – формы гормона эстрогена. А эстроген играет ключевую роль в развитии некоторых типов рака груди.

    Обычно после 50 лет яичники перестают вырабатывать эстроген и прогестерон. Тогда начинаются приливы, приступы потливости. Согласно статистике, от данных симптомом мучаются три из четырех женщин. Приступы могут длиться по 3-6 минут за раз и происходить больше десяти раз за день. А ночью потливость значительно увеличивается, женщину преследуют эмоциональные всплески, усталость и головные боли.

    Чтобы проследить взаимосвязь симптомов и риска развития рака, ученые собрали группу из 1000 женщин в возрасте от 55 до 74 лет, у которых был диагностирован рак груди. Каждую участницу изыскания спрашивали, насколько она страдала от симптомов менопаузы. Полученные результаты сравнили с ответами контрольной группы, в которую входили женщины, не имевшие рака.

    Оказалось, женщины, пережившие сильные приливы, ночные приступы потливости, депрессию и бессонницу, на 50% имели меньше риска развития инвазивного лобулярного рака или инвазивного протокового рака молочной железы – двух самых распространенных форм рака груди.

    news.gradusnik.ru

     

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