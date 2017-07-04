  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Установлен механизм противоракового действия брокколи
    Опубликовано: 2017-07-04 14:44:49

    Британские ученые раскрыли механизм противоопухолевого действия брокколи - капусты, употребление которой снижает риск развития рака простаты. Выяснилось, что содержащиеся в ней вещества могут активировать "противораковые" гены и блокировать гены, способствующие развитию злокачественной опухоли, сообщает журнал PLoS ONE.

    В исследовании, проведенном специалистами Британского института пищевых исследований под руководством Ричарда Митчена (Richard Mithen), принимали участие 24 пациента с предраковыми изменениями простаты. Половина мужчин еженедельно в течение года дополняла свой обычный рацион питания 400 граммами брокколи, остальные – 400 граммами гороха. Перед началом исследования, а также спустя полгода и год у участников брались биопсии ткани предстательной железы и определялась экспрессия всех генов, влияющих на риск развития рака простаты, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Выяснилось, что у мужчин, употреблявших брокколи, произошло около 400-500 благоприятных изменений экспрессии генов, снижающих риск развития рака простаты. По словам ученых, эти изменения затрагивали как гены, способствующие развитию опухоли, так и гены, препятствующие раку. При этом наибольший положительный эффект употребления брокколи отмечался у мужчин, являющихся носителями гена GSTM1, который имеется у 50% населения Земли, сообщили ученые.

    Новое исследование объясняет противораковый эффект брокколи, выявленный в ходе недавних обзорных исследований, а также в экспериментах на животных. В настоящее время предполагается, что эта особенность капусты связана с входящим в ее состав сульфорафаном, а также изотиоцианатами, содержащимся во всех овощах семейства крестоцветных, отмечают ученые.

    Рак простаты является одним из наиболее распространенных онкологических заболеваний мужчин в развитых странах. Ежегодно в мире выявляется около 680 тысяч новых случаев заболевания и регистрируется около 220 тысяч случаев смерти от рака простаты.

    medicinform.net

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.