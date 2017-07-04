Установлен механизм противоракового действия брокколи

Британские ученые раскрыли механизм противоопухолевого действия брокколи - капусты, употребление которой снижает риск развития рака простаты. Выяснилось, что содержащиеся в ней вещества могут активировать "противораковые" гены и блокировать гены, способствующие развитию злокачественной опухоли, сообщает журнал PLoS ONE.

В исследовании, проведенном специалистами Британского института пищевых исследований под руководством Ричарда Митчена (Richard Mithen), принимали участие 24 пациента с предраковыми изменениями простаты. Половина мужчин еженедельно в течение года дополняла свой обычный рацион питания 400 граммами брокколи, остальные – 400 граммами гороха. Перед началом исследования, а также спустя полгода и год у участников брались биопсии ткани предстательной железы и определялась экспрессия всех генов, влияющих на риск развития рака простаты, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Выяснилось, что у мужчин, употреблявших брокколи, произошло около 400-500 благоприятных изменений экспрессии генов, снижающих риск развития рака простаты. По словам ученых, эти изменения затрагивали как гены, способствующие развитию опухоли, так и гены, препятствующие раку. При этом наибольший положительный эффект употребления брокколи отмечался у мужчин, являющихся носителями гена GSTM1, который имеется у 50% населения Земли, сообщили ученые.

Новое исследование объясняет противораковый эффект брокколи, выявленный в ходе недавних обзорных исследований, а также в экспериментах на животных. В настоящее время предполагается, что эта особенность капусты связана с входящим в ее состав сульфорафаном, а также изотиоцианатами, содержащимся во всех овощах семейства крестоцветных, отмечают ученые.

Рак простаты является одним из наиболее распространенных онкологических заболеваний мужчин в развитых странах. Ежегодно в мире выявляется около 680 тысяч новых случаев заболевания и регистрируется около 220 тысяч случаев смерти от рака простаты.

medicinform.net