Короткий интервал между месячными: признак скорого наступления менопаузы Опубликовано: Короткие временные интервалы между менструациями могут быть ранним признаком скорого наступления менопаузы, сообщают ученые.



В исследовании приняли участие 804 американки, за которыми ученые вели наблюдение в течение 3 лет. Наличие у участниц процесса овуляции ученые определяли по анализам мочи, которые женщины периодически сдавали. По окончанию периода наблюдения женщин разделили на группы. В первую группу вошли женщины с внеплановыми менструациями за последние 3 месяца. Другую группу составили участницы с выпавшими 1 или более циклами.



Ученые провели исследование и обнаружили, что у женщин в возрасте от 42 до 52 лет, находящихся в раннем периоде менопаузы, промежутки между циклами обычно короче и составляют менее 21 дня. Такие циклы свидетельствуют о том, что при наличии менструации отсутствует сама овуляция.



А удлинение таких интервалов более 36 дней, по мнению Bradley J. Van Voorhis из американского медицинского колледжа Айовы, являются свойственными для более позднего периода менопаузы. Обильные кровотечения обычно возникают вне зависимости от овуляторного цикла женщин этой возрастной категории.



По мнению ученых, укорачивание периодов между менструациями характерно для женщин в раннем периоде менопаузы, 44% всех циклов в этой группе пациенток оказались ановуляторными. Для поздней менопаузы были свойственны более длинные промежутки между циклами. Это обусловлено гормональными перестройками в женском организме. medicinform.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

