Соевые продукты снижают память у пожилых людей

Британские ученые обнаружили, что частое употребление соевых продуктов, например, тофу, в пожилом возрасте может ухудшать память. На основании полученных данных они рекомендуют снизить потребление этих продуктов после 60 лет.

Исследователи из Университетов Лафборо и Оксфорда сопоставили пищевые привычки 719 жителей острова Ява в возрасте от 52 до 98 лет с результатами их тестов на память. Оказалось, что у тех, кто употребляет тофу более одного раза в день, память функционирует в среднем на 20% хуже, чем у остальных участников исследования.

Эта работа, проведенная под руководством профессора Эйф Хогерворст (Eef Hogervorst), послужила поводом для изменения рекомендаций по употреблению тофу и других соевых продуктов, популярных у вегетарианцев и приверженцев здорового питания. Считалось, что соя весьма полезна из-за высокого содержания биологически активных изофлавонов.

Однако, кроме изофлавонов, соя богата гормонами фитоэстрогенами, которые могут быть нейропротекторами для молодежи и людей средних лет, однако снижают память и повышают риск деменции в пожилом возрасте. Механизм такого действия пока не установлен.

medicinform.net