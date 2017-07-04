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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Соевые продукты снижают память у пожилых людей
    Опубликовано: 2017-07-04 12:04:55

    Британские ученые обнаружили, что частое употребление соевых продуктов, например, тофу, в пожилом возрасте может ухудшать память. На основании полученных данных они рекомендуют снизить потребление этих продуктов после 60 лет.

    Исследователи из Университетов Лафборо и Оксфорда сопоставили пищевые привычки 719 жителей острова Ява в возрасте от 52 до 98 лет с результатами их тестов на память. Оказалось, что у тех, кто употребляет тофу более одного раза в день, память функционирует в среднем на 20% хуже, чем у остальных участников исследования.

    Эта работа, проведенная под руководством профессора Эйф Хогерворст (Eef Hogervorst), послужила поводом для изменения рекомендаций по употреблению тофу и других соевых продуктов, популярных у вегетарианцев и приверженцев здорового питания. Считалось, что соя весьма полезна из-за высокого содержания биологически активных изофлавонов.

    Однако, кроме изофлавонов, соя богата гормонами фитоэстрогенами, которые могут быть нейропротекторами для молодежи и людей средних лет, однако снижают память и повышают риск деменции в пожилом возрасте. Механизм такого действия пока не установлен.

    medicinform.net

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