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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Жара — враг для людей преклонного возраста
    Опубликовано: 2017-07-04 11:14:55

    Высокая температура воздуха значительно повышает риск возникновения различных проблем со здоровьем у пожилых людей, связанных с перегревом. Причина состоит в том, что с годами тело не может охлаждаться так же быстро, как в молодости, утверждают ученые.

    По мнению специалистов, люди преклонного возраста могут иногда даже не ощущать, что температура достигла опасных для жизни значений. Также они не чувствуют жажды, из-за чего организм не получает необходимое количество воды. По статистике более 200 жителей США старше 50 лет ежегодно умирают от сердечно-сосудистой патологии, вызванной перегревом и повышенной влажностью воздуха.

    Президент Американского Гериатрического Общества доктор Джон Мерфи предлагает людям преклонного возраста несколько простых советов, как избежать подобных проблем: необходимо находиться в сильную жару там, где работают кондиционеры, избегать длительного пребывания на солнце, побольше пить безалкогольных напитков, регулярно принимать душ и отдавать предпочтение легкой одежде светлых тонов из натуральных тканей. Джон Мерфи утверждает, что эти меры предосторожности значительно снизят риск возникновения смертельных случаев, связанных с перегревом.

    medicinform.net

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