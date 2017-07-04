Жара — враг для людей преклонного возраста Опубликовано: Высокая температура воздуха значительно повышает риск возникновения различных проблем со здоровьем у пожилых людей, связанных с перегревом. Причина состоит в том, что с годами тело не может охлаждаться так же быстро, как в молодости, утверждают ученые.



По мнению специалистов, люди преклонного возраста могут иногда даже не ощущать, что температура достигла опасных для жизни значений. Также они не чувствуют жажды, из-за чего организм не получает необходимое количество воды. По статистике более 200 жителей США старше 50 лет ежегодно умирают от сердечно-сосудистой патологии, вызванной перегревом и повышенной влажностью воздуха.



Президент Американского Гериатрического Общества доктор Джон Мерфи предлагает людям преклонного возраста несколько простых советов, как избежать подобных проблем: необходимо находиться в сильную жару там, где работают кондиционеры, избегать длительного пребывания на солнце, побольше пить безалкогольных напитков, регулярно принимать душ и отдавать предпочтение легкой одежде светлых тонов из натуральных тканей. Джон Мерфи утверждает, что эти меры предосторожности значительно снизят риск возникновения смертельных случаев, связанных с перегревом. medicinform.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

