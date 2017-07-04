НАТО: Наша помощь Украине - долгосрочный проект

За прошлые годы Украина стала наибольшим бенефициаром программ Альянса по обеспечению кибербезопасности систем, заявил помощник генсека НАТО.

В Североатлантическом альянсе намерены усилить поддержку Украины и выясняют сейчас, в каких областях нужно приложить больше усилий. Об этом во время выступления в Верховной Раде сказал помощник генсека НАТО по вопросам новых вызовов безопасности Сорин Дукару.

"Россия, соседнее государство, которое одновременно пообещала обеспечить защищать территориальную целостность Украины, нарушила эту территориальную целостность наиболее откровенным способом - нелегально аннексировав Крым и поддерживая - открыто и скрыто - применение силы на востоке Украины", - заявил он.

По словам Дукару, Москва ведет против Украины не только классическую военную агрессию, но и современную гибридную войну. "Действительно, ни одна страна в мире не пострадала так от почти ежедневных кибератак", - подчеркнул он.

"Украина и НАТО никогда не были так близки и в политическом, и в военном смысле, и в плане практического сотрудничества... НАТО поддерживает мирное решение конфликта на востоке Украины, уважая при этом полностью украинский суверенитет и территориальную целостность", - сказал он.

Дукару также отметил, что Альянс оказывает поддержку в рамках комиссии Украина-НАТО, а практическая помощь НАТО осуществляется несколько трастовых фондов.

"Фактически в последние годы Украина стала самым крупным бенефициаром программы НАТО "Наука ради мира и безопасности", обойдя Россию, которая была на этом месте до 2014 года", - подчеркнул он.

В НАТО был одобрен пакет комплексной помощи Украине, сказал Дукару, уточнив, что в Альянсе сейчас определяют "те сферы, где мы можем и должны сделать еще больше".

"Для нас предоставление помощи Украины - это долгосрочный вопрос, мы хотим увидеть успешный переход Украины к стабильной демократии", - подытожил он.

На этой неделе в Киеве состоится выездное заседание членов Североатлантического совета во главе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

ЛIГАБiзнесIнформ