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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Санкции нужно усилить: Порошенко встретился с конгрессменами США
    Опубликовано: 2017-07-04 14:45:34

    Президент обсудил с членами делегации укрепление обороноспособности Украины, помощь США в сфере безопасности и торгово-экономическое сотрудничество.

    Президент Петр Порошенко провел встречу с двухпартийной делегацией Палаты представителей США, в ходе которой, в частности, обсуждалась необходимость сохранения и усиления санкций против России за ее агрессию против Украины. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщила пресс-служба главы государства.

    Порошенко выразил благодарность иностранным гостям за последовательную двухпартийную поддержку Украины Конгрессом "в противодействии продолжающейся российской агрессии и укреплении устойчивости Украины путем реализации соответствующих реформ".

    "В этом контексте обсуждались также вопросы укрепления обороноспособности Украины, включения соответствующего финансирования помощи нашему государству в сфере безопасности в бюджет США, а также усиления инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.

    Президент проинформировал конгрессменов о ситуации в Донбассе и продолжающихся нарушениях режима прекращения огня подконтрольными Кремлю боевиками.

    "В связи с этим была отмечена необходимость сохранения и усиления международных санкций против РФ до полного выполнения ею минских договоренностей, а также восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым", - отметили в пресс-службе Порошенко.

    Глава государства также выразил надежду, что Палата представителей поддержит недавнюю законодательную инициативу Сената США, которая, в частности, предусматривает усиление и расширение санкций против государства-оккупанта.

    Американская сторона в свою очередь высоко оценила результаты визита Порошенко в Вашингтон 20-21 июня 2017 года, подчеркнули на Банковой.

    Ранее сегодня, 3 июля, экс-заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу заявил, что США должны помочь Украине укрепить свои оборонительные возможности.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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