Санкции нужно усилить: Порошенко встретился с конгрессменами США

Президент обсудил с членами делегации укрепление обороноспособности Украины, помощь США в сфере безопасности и торгово-экономическое сотрудничество.

Президент Петр Порошенко провел встречу с двухпартийной делегацией Палаты представителей США, в ходе которой, в частности, обсуждалась необходимость сохранения и усиления санкций против России за ее агрессию против Украины. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщила пресс-служба главы государства.

Порошенко выразил благодарность иностранным гостям за последовательную двухпартийную поддержку Украины Конгрессом "в противодействии продолжающейся российской агрессии и укреплении устойчивости Украины путем реализации соответствующих реформ".

"В этом контексте обсуждались также вопросы укрепления обороноспособности Украины, включения соответствующего финансирования помощи нашему государству в сфере безопасности в бюджет США, а также усиления инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.

Президент проинформировал конгрессменов о ситуации в Донбассе и продолжающихся нарушениях режима прекращения огня подконтрольными Кремлю боевиками.

"В связи с этим была отмечена необходимость сохранения и усиления международных санкций против РФ до полного выполнения ею минских договоренностей, а также восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым", - отметили в пресс-службе Порошенко.

Глава государства также выразил надежду, что Палата представителей поддержит недавнюю законодательную инициативу Сената США, которая, в частности, предусматривает усиление и расширение санкций против государства-оккупанта.

Американская сторона в свою очередь высоко оценила результаты визита Порошенко в Вашингтон 20-21 июня 2017 года, подчеркнули на Банковой.

Ранее сегодня, 3 июля, экс-заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу заявил, что США должны помочь Украине укрепить свои оборонительные возможности.

ЛIГАБiзнесIнформ