Отравление суши в Киеве: число пострадавших выросло до 38 человек

У персонала заведения общественного питания и у семи пациентов выделена типичная сальмонелла S. enterіtіdіs группы D.

Количество пострадавших в результате массового отравления в Киеве возросло до 38 человек. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве.

"По состоянию на 03 июля количество заболеваний острой кишечной инфекцией составляет 38 случаев. У персонала заведения общественного питания и у семи пациентов выделена типичная сальмонелла S. enterіtіdіs группы D. Полученные данные относительно выделения с объектов окружающей среды бактерии группы кишечной палочки, что свидетельствует о нарушениях санитарно-гигиенических требований на субъекте ООО Суши Ленд", - говорится в сообщении.

С целью недопущения отравлений в Киеве усиливаются меры информационно-разъяснительной работы среди субъектов хозяйствования.

Ранее вчера сообщалось, что в результате проверок специалистами Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве 30% заведений общественного питания временно прекратили свою работу для проведения санитарных мероприятий и устранения недостатков.

По состоянию на 1 июля 2017 года число заболеваний острой кишечной инфекцией составляло 34 случая. По данным лабораторных исследований, возможным этиологическим фактором является возбудитель сальмонеллеза.

29 июня 2017 года сообщалось, что в Киеве 16 человек отравились суши в одном из ресторанов.

ЛIГАБiзнесIнформ