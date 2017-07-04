Тиллерсон посетит Украину на выходных - СМИ

Визит госсекретаря США, по данным СМИ, продлится не более двух с половиной часов.

В ближайшее воскресенье, 9 июля, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон совершит визит в Украину. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Уточняется, что визит Тиллерсона продлится 2-2,5 часа.

С кем встретится глава Госдепа США в Киеве, пока неизвестно.

29 июня 2017 года министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что глава Пентагона Джеймс Мэттис в ближайшее время посетит Украину.

ЛIГАБiзнесIнформ