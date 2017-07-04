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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Тиллерсон посетит Украину на выходных - СМИ
    Опубликовано: 2017-07-04 13:15:22

    Визит госсекретаря США, по данным СМИ, продлится не более двух с половиной часов.

    В ближайшее воскресенье, 9 июля, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон совершит визит в Украину. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

    Уточняется, что визит Тиллерсона продлится 2-2,5 часа.

    С кем встретится глава Госдепа США в Киеве, пока неизвестно.

    29 июня 2017 года министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что глава Пентагона Джеймс Мэттис в ближайшее время посетит Украину.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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