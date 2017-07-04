ООН объявила конкурс на гранты для развития бизнеса в Донбассе

Гранты в размере от 150 тыс до 250 тыс гривень могут получить внутренне перемещенные лица и проживающие в районах Луганской и Донецкой областей.

Программа развития ООН объявила конкурс на получение грантов для переселенцев, проживающих в Луганской, Донецкой областях, а также местных жителей районов этих областей, которые подконтрольны правительству Украины, для развития малого бизнеса. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

Средства будут предоставляться на открытие, восстановление или расширение предпринимательской деятельности. Цель этой инициативы - улучшить условия жизни переселенцев и местного населения Донбасса путем поддержки предпринимательской деятельности и малого бизнеса в регионе.

Уточняется, что представленные на конкурс бизнес-планы должны быть ориентированы на долгосрочную перспективу получения прибыли и иметь реалистичные рыночные показатели. Они также должны предусматривать создание условий для самозанятости и / или создания дополнительных рабочих мест, в том числе для членов семей.

Максимальный размер гранта - 250 тыс гривень. Такую сумму смогут получить лица, которые в рамках предложенного бизнес-плана планируют создать не менее 4-х рабочих мест. 200 тыс гривень смогут получить те, кто будет создавать не менее 3-х рабочих мест и 150 тыс гривень выделят для бизнес -проектов, рассчитанных на два рабочих места.

Предприниматели, которые получат грант, должны внести и свой вклад в реализацию проекта в размере не менее 25 процентов стоимости бизнес-проекта. Этот вклад может быть в денежной или иной форме, например, в форме бесплатного труда, предоставления оборудования, помещения и т.д.

В конкурсе на получение гранта могут принимать участие исключительно физические лица, имеющие официальный статус внутренне перемещенных лиц и проживающие в подконтрольных правительству Украины районах Луганской и Донецкой областей, а также местные жители этих регионов.

ЛIГАБiзнесIнформ