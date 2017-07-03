Жирная рыбка улучшает настроение

На международном конгрессе по изучению жирных кислот и липидов в Брайтоне сообщено о целебных свойствах омега-3 жирных кислот для мозга, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Исследователи сообщают, что продукты богатые омега –3, такие как рыба и яйца, предотвращают депрессию и улучшают способности к обучению.



Исследование 14,500 беременных женщин показало, что употребление в пищу рыбы снижало выраженность депрессивных расстройств. Люди, которые едят много рыбы вообще отличаются хорошим физическим и психическим здоровьем, а их дети испытывают меньше проблем с обучением и поведением.



Тем не менее, за последние пятьдесят лет доля омега-3 жирных кислот в рационе снизилась. Люди едят меньше полезных сортов рыбы таких, как макрель и сардины. По мнению ученых, люди должны сьедать не менее двух порций жирной рыбы в неделю. Рыбий жир — полезный жир

medicus.ru