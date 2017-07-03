На международном конгрессе по изучению жирных кислот и липидов в Брайтоне сообщено о целебных свойствах
Исследователи сообщают, что продукты богатые омега –3, такие как рыба и яйца, предотвращают депрессию и улучшают способности к обучению.
Исследование 14,500 беременных женщин показало, что употребление в пищу рыбы снижало выраженность депрессивных расстройств. Люди, которые едят много рыбы вообще отличаются хорошим физическим и психическим здоровьем, а их дети испытывают меньше проблем с обучением и поведением.
Тем не менее, за последние пятьдесят лет доля