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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Жирная рыбка улучшает настроение
    Опубликовано: 2017-07-03 19:44:27

    На международном конгрессе по изучению жирных кислот и липидов в Брайтоне сообщено о целебных свойствах омега-3 жирных кислот для мозга, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Исследователи сообщают, что продукты богатые омега –3, такие как рыба и яйца, предотвращают депрессию и улучшают способности к обучению.


    Исследование 14,500 беременных женщин показало, что употребление в пищу рыбы снижало выраженность депрессивных расстройств. Люди, которые едят много рыбы вообще отличаются хорошим физическим и психическим здоровьем, а их дети испытывают меньше проблем с обучением и поведением.


    Тем не менее, за последние пятьдесят лет доля омега-3 жирных кислот в рационе снизилась. Люди едят меньше полезных сортов рыбы таких, как макрель и сардины. По мнению ученых, люди должны сьедать не менее двух порций жирной рыбы в неделю. Рыбий жир — полезный жир

    medicus.ru

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