Кожа: летние предпочтения

Летом лучшего всего обходиться минимумом макияжа – тушь для ресниц и помада.



Но это – в идеале, позволить который могут не все и не всегда. На особенно торжественных и важных встречах приходится пользоваться полным набором. И здесь нельзя ошибиться в выборе: летом, как ни в один другой сезон, макияж «растекается», «смазывается» и так далее.

Чтобы избежать возможных не приятностей пользуйтесь «бронзой».Начните с основы (летний вариант предпочтительнее). Особенно тщательно распределите основу ровным слоем, потому что бронза в любом случае будет отличаться от естественного цвета кожи.



Оживить летний макияж можно яркой палитрой помады: оттенки розового, коралла, коричневого, терракотового — это лучший летний выбор

medicus.ru