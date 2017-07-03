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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Кожа: летние предпочтения
    Опубликовано: 2017-07-03 15:04:19

    Летом лучшего всего обходиться минимумом макияжа – тушь для ресниц и помада.


    Но это – в идеале, позволить который могут не все и не всегда. На особенно торжественных и важных встречах приходится пользоваться полным набором. И здесь нельзя ошибиться в выборе: летом, как ни в один другой сезон, макияж «растекается», «смазывается» и так далее.

    Чтобы избежать возможных не приятностей пользуйтесь «бронзой».Начните с основы (летний вариант предпочтительнее). Особенно тщательно распределите основу ровным слоем, потому что бронза в любом случае будет отличаться от естественного цвета кожи.


    Оживить летний макияж можно яркой палитрой помады: оттенки розового, коралла, коричневого, терракотового — это лучший летний выбор

    medicus.ru

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