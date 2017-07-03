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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Количество сторонников НАТО в Украине выросла до 50% за последние три года - спикер ВР
    Опубликовано: 2017-07-03 18:00:02

    За последние 3 года количество сторонников вступления Украины в НАТО возросла до 50%. Об этом, выступая на семинаре "Роуз-Рота" заявил Глава Верховной Рады Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.
    "Если еще 4-5 лет назад благодаря очень мощной российской пропаганде мы имели в Украине около 16-18% сторонников вступления в НАТО, то за последние 3 (года - ред.) количество сторонников вступления Украины в НАТО возросла до 50%. А если учитывать результаты последних социологических опросов, то количество, тех которые проголосовали бы на референдуме из тех, которые пришли бы на референдум, могло бы быть больше на 60%. И этот показатель чрезвычайно важен и свидетельствует об увеличении понимания в Украине роли НАТО", - сказал председатель ВР.
    Он добавил, что это связано с российской агрессией против Украины, в возможность которой еще несколько лет назад было очень трудно поверить.

    Анна Писаренко

    Источник: УНН

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