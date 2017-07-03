Количество сторонников НАТО в Украине выросла до 50% за последние три года - спикер ВР Опубликовано: За последние 3 года количество сторонников вступления Украины в НАТО возросла до 50%. Об этом, выступая на семинаре "Роуз-Рота" заявил Глава Верховной Рады Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.

"Если еще 4-5 лет назад благодаря очень мощной российской пропаганде мы имели в Украине около 16-18% сторонников вступления в НАТО, то за последние 3 (года - ред.) количество сторонников вступления Украины в НАТО возросла до 50%. А если учитывать результаты последних социологических опросов, то количество, тех которые проголосовали бы на референдуме из тех, которые пришли бы на референдум, могло бы быть больше на 60%. И этот показатель чрезвычайно важен и свидетельствует об увеличении понимания в Украине роли НАТО", - сказал председатель ВР.

Он добавил, что это связано с российской агрессией против Украины, в возможность которой еще несколько лет назад было очень трудно поверить. Анна Писаренко Источник: УНН Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

