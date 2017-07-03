В Баварии после ДТП сгорел автобус с туристами Опубликовано: Вблизи города Мюнхберг рейсовый автобус столкнулся с фурой. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Bild. После столкновения автобус загорелся и полностью выгорел. Сейчас автобан перекрыт. На месте много скорых. Работают спасатели и полиция. В автобусе находились 48 человек – 46 пассажиров и 2 водителя. В полиции сказали, что 17 человек считаются пропавшими без вести. «Мы не можем исключать, что 17 человек не успели выйти из автобуса», - сказали в полиции. По данным СМИ, пострадал 31 человек. Инф. for-ua.com Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

