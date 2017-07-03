Вблизи города Мюнхберг рейсовый автобус столкнулся с фурой. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Bild.
После столкновения автобус загорелся и полностью выгорел.
Сейчас автобан перекрыт. На месте много скорых. Работают спасатели и полиция.
В автобусе находились 48 человек – 46 пассажиров и 2 водителя.
В полиции сказали, что 17 человек считаются пропавшими без вести.
«Мы не можем исключать, что 17 человек не успели выйти из автобуса», - сказали в полиции.
По данным СМИ, пострадал 31 человек.
Инф. for-ua.com