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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В Баварии после ДТП сгорел автобус с туристами
    Опубликовано: 2017-07-03 16:30:54

    Вблизи города Мюнхберг рейсовый автобус столкнулся с фурой. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Bild.

    После столкновения автобус загорелся и полностью выгорел.

    Сейчас автобан перекрыт. На месте много скорых. Работают спасатели и полиция.

    В автобусе находились 48 человек – 46 пассажиров и 2 водителя.

    В полиции сказали, что 17 человек считаются пропавшими без вести.

    «Мы не можем исключать, что 17 человек не успели выйти из автобуса», - сказали в полиции.

    По данным СМИ, пострадал 31 человек.

    Инф. for-ua.com

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