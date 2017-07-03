Антибиотики при ангинах: в каких случаях они необходимы

Не тайна, что лекарства при лечении многих болезней используются даже в тех случаях, когда без их возможно обойтись. Это относится и к ангине: существует некоторое количество видов этого заболевания – при неких из их лекарства не только лишь не необходимы, да и противопоказаны.

Вопрос о том, вылечивать ли ангину антибиотиками, интересует многих, и непопросту: лекарства при ангинах часто назначаются вопреки симптомам. В реальности же лекарства при ангине у взрослых и малышей показаны далековато не всегда - в почти всех случаях они не принесут сколько-либо приметного облегчения.

Ангина, либо тонзиллит - болезнь инфекционно-аллергического нрава, при котором поражаются миндалины (в большей степени глоточные). Если воспалительный процесс концентрируется в носоглоточных, язычных или гортанных миндалинах, тогда молвят о носоглоточной, язычной, гортанной ангине. Различают некоторое количество видов ангин - зависимо от их возбудителя и, как следствие, нрава поражения миндалин и общей картины протекания заболевания.

Вызывать ангину могут бактерии, вирусы или грибки. Практически в 80% случаев ее причина - бактерии, в большинстве случаев - стрептококки и стафилококки. Такие ангины носят заглавие гнойных: при самой легкой из их - фолликулярной - миндалины покрываются маленькими светлыми гнойничками. Для лакунарной же ангины, средней степени тяжести, свойственны белесые пленки, отчасти покрывающие миндалины. Их можно просто снять шпателем: поверхность миндалины под налетом воспалена, но не кровоточит.

Лакунарная и фолликулярная ангины обычно смешиваются у 1-го пациента. При самой же тяжеленной форме тонзиллита - некротической - наблюдается частичное отмирание тканей миндалин вследствие их гнойного воспаления. Бактериальные ангины протекают тяжело, с увеличением температуры до 39-40 градусов и сильными болями в горле. Лекарства при ангинах бактериальной природы, в особенности при некротической, назначаются непременно - тут спорить с доктором не стоит. В неприятном случае может быть развитие суровых осложнений.

Ангина, вызванная вирусами, носит заглавие катаральной. Миндалины при всем этом смотрятся совсем по другому, чем при бактериальном тонзиллите: они увеличены, воспалены и гиперемированы, но не покрываются гнойничками и налетом. У хворого отмечаются чувство першения и сухости в горле, боль при всем этом равномерно выражена. Температура у взрослых может быть низкой, у малышей же часто увеличивается до значимых цифр. При катаральной ангине, в отличие от лакунарной и фолликулярной, лимфатические узлы растут некординально.

К вирусным относится и так именуемая герпетическая ангина, при которой миндалины, мягкое небо и задняя стена глотки покрываются красными пузырьками. К огорчению, нередки случаи, когда лекарства при ангинах, вызванных вирусами, также назначаются медиками - просто так, на всякий случай, чтоб предупредить отягощения. Но для того, чтоб избежать присоединения бактериальной инфекции, при вирусной ангине полностью может быть ограничиться бактерицидными средствами местного деяния: полосканиями (в том числе и с травками), аэрозолями («Биопарокс», «Гексорал»), леденцами. Не считая их обычно назначаются антивосполительные и жаропонижающие препараты.

Грибковая ангина, вызванная возбудителем из рода Candida, часто начинается как раз после долгого и неконтролируемого внедрения лекарств, вследствие ослабления иммунитета. Понятно, что принимать лекарства при ангинах такового типа - только ухудшать ситуацию. Для их исцеления употребляются специальные противогрибковые препараты как общего, так и местного деяния (нистатин, леворин и другие).

Чтоб в точности найти возбудителя заболевания, при тонзиллите могут быть назначены дополнительные лабораторные исследования (мазок из горла), в особенности, если есть подозрение на дифтерийную ангину. Вопрос же о том, какие лекарства принимать при ангине, вызванной микробами, и в какой дозе, может решать только доктор.

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