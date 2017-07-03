Поликистоз почек: что делать

Поликистоз почек является очень суровым и томным болезнью, обычно, это обоесторонний процесс, хотя почки полностью могут быть поражены в различной степени. Данное болезнь проявляется разрастанием в обеих почках групп кист, представляющих из себя круглые мешочки с жидкой жидкостью.

Поликистоз почек является очень суровым и томным болезнью, обычно, это обоесторонний процесс, хотя почки полностью могут быть поражены в различной степени. Данное болезнь проявляется разрастанием в обеих почках групп кист, представляющих из себя круглые мешочки с жидкой жидкостью. Фактически всегда поликистоз почек развивается при наличии генетической расположенности.

Появление кист конкретно связано с появлением нарушений образования почечных канальцев, отвечающих за вывод мочи. В итоге этого некие из их завершаются слепо, что приводит к полному их заполнению жидкостью, т.е. мочой. При обычной работе почек, моча после попадания в почечные канальцы направляется в собирательные трубочки, а из их через огромные и малые почечные чашечки попадает в мочеточники и потом выводится из организма.

Принято различать две главные формы поликистоза почек, различающихся типом наследования. 1-ая форма более свойственна для детского возраста, находится у малыша, обычно, сходу после рождения, и именуется поликистозная аутосомно-рецессивная болезнь почек, 2-ая почаще начинающаяся в возрасте 35-40 лет и имеет заглавие поликистозная аутосомно-доминантная болезнь почек. Аутосомно-доминантная форма поликистоза встречается с каждого тысячного обитателя планетки и является одной более всераспространенных генетических заболеваний. В мире насчитывается около 11-12 млн. человек, страдающих этим болезнью. В 90% случаев аутосомно-доминантная форма поликистоза наследуется от родителей, другие 10 % - итог спонтанных мутаций.

В большинстве случаев поликистоз почек диагностируется у людей возрастом от 20 до сорока лет. Болезнь развивается равномерно, фактически с самого рождения, а причинять беспокойство начинает исключительно в зрелом возрасте. Данное болезнь присуще и мужикам, и дамам в одинаковой мере, нереально найти и выделить какую-либо группу населения, страдающую данным болезнью почаще других.

health.sumy.ua