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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Украина получила нового представителя МВФ
    Опубликовано: 2017-07-03 13:15:15

    С 3 июля 2017 года выполнять обязанности представителя МВФ в Украине начнет Йоста Люнгман.
     
    Новым постоянным представителем МВФ в Украине стал Йоста Люнгман вместо Жерома Ваше. Замена произошла в рамках ротации. Об этом сообщает представительство МВФ в Украине.

    Люнгман приступит к выполнению своих обязанностей 3 июля 2017 года. Жером Ваше после четырех лет работы в Украине возвращается в штаб-квартиру МВФ, отметили в Фонде.

    Йоста Люнгман, гражданин Швеции, получил диплом экономиста в Университете Упсала. Работал в министерстве финансов Швеции, в МВФ — с 2007 г. В Фонде он работал в налогово-бюджетном департаменте и департаменте Ближнего Востока и Центральной Азии.

    Ранее сообщалось, что МВФ ожидает, что парламент Украины поддержит пенсионную и земельную реформы. Эта поддержка является обязательным условием для завершения четвертого пересмотра программы расширенного финансирования EFF и выделения Украине очередного кредитного транша.

    Инф. delo.ua

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