Украина получила нового представителя МВФ

С 3 июля 2017 года выполнять обязанности представителя МВФ в Украине начнет Йоста Люнгман.



Новым постоянным представителем МВФ в Украине стал Йоста Люнгман вместо Жерома Ваше. Замена произошла в рамках ротации. Об этом сообщает представительство МВФ в Украине.

Люнгман приступит к выполнению своих обязанностей 3 июля 2017 года. Жером Ваше после четырех лет работы в Украине возвращается в штаб-квартиру МВФ, отметили в Фонде.

Йоста Люнгман, гражданин Швеции, получил диплом экономиста в Университете Упсала. Работал в министерстве финансов Швеции, в МВФ — с 2007 г. В Фонде он работал в налогово-бюджетном департаменте и департаменте Ближнего Востока и Центральной Азии.

Ранее сообщалось, что МВФ ожидает, что парламент Украины поддержит пенсионную и земельную реформы. Эта поддержка является обязательным условием для завершения четвертого пересмотра программы расширенного финансирования EFF и выделения Украине очередного кредитного транша.

Инф. delo.ua