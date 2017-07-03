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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В Украине появится министерство ветеранов
    Опубликовано: 2017-07-03 10:30:56

    Через полгода должны появиться наработки по созданию в Украине министерства ветеранов.

    В Украине планируют создать Министерство ветеранов, которое будет контролировать все ветеранские программы. Об этом сообщил журналист Виктор Трегубов в Facebook.

    "Идея в том, чтобы собрать все ветеранские программы под одной крышей, и не на уровне подструктуры в Минсоцполитики. После визита президента Порошенко в Вашингтон и наблюдения за тем, как это сделано в США, он из колеблющегося превратился в убежденного сторонника этой идеи", — написал Трегубов по итогам поездки украинской делегации в Вашингтон.

    Одной из важных задач министерства будет распределение ветеранам бюджетных денег.

    Трегубов также сообщил, что представителями Украины выступили два нардепа от профильного комитета — Олександр Третьяков и Глеб Загорий, Катерина Загорий, две представителя организовавшего встречи фонда Ukrainian Strategy Анатолий Пинчук и Максим Карижский, от ветеранов ССО — Рафаэль Люкманов. Встречались они с "ключевыми американскими сенаторами/конгрессменами, симпатизирующими Украине".

    "Перспектива обозначена, я бы сказал, среднесрочная. Уже через полгода, если не раньше, у нас будет уже какой-то базис, с которым можно будет работать", — отметил журналист.

    Инф. delo.ua

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