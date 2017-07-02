Увеличение груди может привести к раку Опубликовано: У женщин, увеличивших грудь с помощью имплантатов, может быть повышен риск редкой формы рака иммунной системы, развивающегося в месте введения имплантата.



Чтобы точно установить наличие связи между имплантатами и раком, сотрудникам FDA нужно больше свидетельств, поэтому они обратились к врачам с просьбой сообщать обо всех подтверждённых случаях такого рода. В целом же, Управление по-прежнему считает имплантаты безопасными.



Данные о связи между увеличением груди и раком могут повлиять на продажи силиконовых и других имплантатов. "Маловероятно, что данная продукция будет отозвана с рынка, но сообщения в прессе отрицательно скажутся на росте продаж", - говорит Larry Biegelsen, аналитик финансовой компании Wachovia в Северной Калифорнии.



Проблемы безопасности сопутствуют имплантатам многие годы. В 1992 году силиконовые имплантаты были запрещены для массового применения в США, после того как стало известно, что они могут протекать и вызывать у пациенток хроническое заболевание. В 2006 г. под нажимом адвокатов компаний, производящих имплантаты, FDA вновь разрешило продажи.



По сообщению FDA, ими зафиксировано около 60 случаев анапластической крупноклеточной лимфомы, развившейся после установки имплантатов. Однако количество случаев сложно проверить, и часть из них могут дублировать друг друга, отмечают сотрудники Управления.



На сегодня можно сказать, что женщины с силиконовыми имплантатами и имплантатами с физиологическим раствором могут иметь очень небольшой, но явный риск развития лимфомы в области рубца, оставшегося при введении имплантата, добавляют они.



По оценкам, во всём мире имплантаты "носят" от 5 до 10 миллионов женщин.

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